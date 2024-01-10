Малышева рассказала, как морозная погода влияет на здоровье Малышева предупредила об угрозе развития аритмии из-за морозов

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Морозная погода может спровоцировать приступ мерцательной аритмии, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, это связано с особенностями работы сердечно-сосудистой системы в холода. Кроме того, морозная погода может негативно повлиять на суставы и вызвать кашель у людей, страдающих от холодовой аллергии.

Врач-кардиолог Герман Гандельман отметил, что при попадании в холодную среду организм человека напрягается, а сосуды сужаются. При этом растет нагрузка на сердце, так как темпы сердцебиения растут. Это является одной из основных причин развития мерцательной аритмии. Гандельман подчеркивает, что людям, у которых приступ аритмии сохраняется на протяжении часа, необходимо обратиться в приемный покой. Также он отметил, что морозная погода может вызывать боли в суставах.

В суставах есть капсула. Когда атмосферное давление снижается, капсула начинает растягиваться. Это является причиной сильнейшей боли, — объяснил он.

В свою очередь врач-иммунолог Андрей Продеус заявил, что в морозную погоду люди с холодовой аллергией могут столкнуться с затруднением дыхания. Он также подчеркнул, что отсутствие ощущения холода является признаком сирингомиелии — заболевания, характеризующегося нарушением проводимости нервных волокон. Оно требует обращения к врачу, подытожил специалист.

Малышева ранее рассказала, чем полезны ягоды личи. По ее словам, они способствуют профилактике катаракты и онкологических заболеваний, так как в их состав входят витамин С и антиоксиданты.