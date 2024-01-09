Малышева рассказала о пользе «драконьего глаза» Малышева о пользе личи для профилактики катаракты и рака

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Употребление личи способствует профилактике катаракты и онкологических заболеваний, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, это обусловлено наличием витамина С и антиоксидантов в его составе. Отмечается, что личи содержит в себе и другие полезные вещества, в том числе магний. Некоторые специалисты также считают, что личи может согревать организм.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов утверждает, что с ботанической точки зрения личи — это ягода. Жители Китая придают ей большое значение, что обусловлено наличием большого количества полезных веществ в ее составе. В частности в 100 граммах этой ягоды содержится 80% суточной нормы витамина С. Это вещество необходимо для профилактики развития катаракты, характеризующейся помутнением хрусталика глаза и ухудшением зрения.

Доказано, что снижение концентрации витамина С в плазме крови повышается риск развития катаракты, — уточнил Коновалов.

В свою очередь врач-иммунолог Андрей Продеус рекомендует есть личи для профилактики онкологических заболеваний. Это связано с тем, что ягоды содержат в себе антиоксиданты. Кроме того, в состав личи входит особое вещество — олигонол. Это «эксклюзивное» вещество, которое не встречается в других ягодах и фруктах. Согласно результатам научных исследований, олигонол помогает снизить уровень содержания сахара в крови.

Эндокринолог Наталья Новикова ранее рассказала, какая пищевая привычка может привести к развитию онкологических заболеваний и болезней ЖКТ. Речь идет о привычке слишком сильно солить блюда. Суточная норма для взрослого человека составляет всего пять граммов поваренной соли, уточнила она.