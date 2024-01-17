Терапевт объяснила, при каком налете на языке нужно срочно бежать к врачу Терапевт Чиркова: при темном налете на языке нужно срочно обратиться к врачу

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Если на языке образовался налет темных оттенков, при этом он не отделяется или отделяется, но повреждая слизистую, необходимо срочно обратиться к врачу, рассказала NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. По ее словам, у здорового человека язык должен быть чистым, розовым, гладким, с ровным краем и хорошо заметными сосочками.

Если налет имеет темные оттенки, не отделяется или отделяется, повреждая слизистую, переходит на щеки и глотку, вызывает боль и дискомфорт — срочно обратитесь к врачу. В норме налет практически отсутствует, язык должен быть чистым, влажным, розовым, с гладким ровным краем и хорошо заметными сосочками. Небольшой тонкий утренний налет, легко удаляемый зубной щеткой, не является патологией, — сказала Чиркова.

Она подчеркнула, что патологический налет на языке появляется при инфекционных заболеваниях, болезнях желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы, эндокринных заболеваниях, при курении, начинающемся раке языка, лучевой болезни. Медик отметила, что в зависимости от патологии различается цвет, запах, консистенция налета и его расположение — по всему языку или по его части.

Если у вас или ребенка температура и другие признаки инфекции, обращайтесь к врачу, он сам разберется с налетом на языке. Что касается не опасных для жизни состояний, то белый цвет налета говорит о проблемах с ЖКТ, желтоватый — с желчевыводящей системой, бело-серый — с поджелудочной. В этих случаях из-за отека могут образовываться фестончатые следы от зубов. Налет при заболеваниях ЖКТ счищается без повреждений языка, — подытожила Чиркова.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок посоветовал россиянам больше гулять, чтобы защитить организм от заболеваний во время всплеска инфекций. При этом он отметил, что важно избегать переохлаждений, чтобы не ослабить иммунную систему и не столкнуться с обострениями хронических заболеваний. Специалист также порекомендовал по возможности попробовать закаливания.