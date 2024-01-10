Иммунолог рассказал, как не заболеть во время всплеска инфекций Иммунолог Болибок: прогулки помогут не заболеть во время всплеска инфекций

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Чтобы защитить организм от заболеваний во время всплеска инфекций, необходимо больше гулять, посоветовал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. В беседе с KP.RU специалист подчеркнул, что при этом важно избегать переохлаждений, чтобы не ослабить иммунную систему и не столкнуться с обострениями хронических заболеваний.

Больше гуляйте на свежем воздухе. Но только не в сильный мороз! Переохлаждение ослабляет иммунную систему и повышает риск как заражения острыми инфекциями, так и обострения хронических заболеваний, — пояснил иммунолог.

В период простуд важно уделять время физическим нагрузкам. Спорт повышает общий тонус и укрепляет иммунитет. Болибок предупредил, что физическая активность должна быть умеренной. Он также порекомендовал по возможности попробовать закаливания. В рацион полезно включить овощи и фрукты: они благотворно скажутся на микрофлоре кишечника, от которой зависит состояние организма. Тем, кто не успел пройти вакцинацию, иммунолог посоветовал привиться от гриппа.

Профессор Петр Чумаков ранее допустил, что в ближайшие пару недель может произойти спад заболеваемости COVID-19 и гриппом. Эксперт уточнил, что за это время повысится коллективный иммунитет. По его мнению, весной эпидемий данных заболеваний ожидать не следует.