Россиянам объяснили, какие витамины улучшают и ухудшают усвоение друг друга Нутрициолог Гусакова: высокие дозировки витамина C мешают усвоению кальция

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Витамины могут и улучшать, и ухудшать усвоение друг друга, рассказала NEWS.ru нутрициолог Вероника Гусакова. Она напомнила, что данный аспект важен при получении высоких дозировок, когда необходимо скорректировать дефицит того или иного витамина и минерала.

Витамин C помогает в усвоении железа из растительных источников, что особенно важно знать вегетарианцам и веганам. Витамин D улучшает усвоение кальция. Витамин E и селен — мощные антиоксиданты, защищающие клетки от повреждений свободными радикалами. Витамин B12 и фолиевая кислота играют важную роль в образовании красных кровяных клеток и нервной системе, — добавила Гусакова.

Собеседница отметила, что сочетание витамина D и кальция помогает профилактировать развитие остеопороза. Эксперт подчеркнула, что витамин К также помогает усваиванию кальция и его направлению в кости.

Кроме того, существуют некоторые сочетания витаминов, которые могут конкурировать или мешать усвоению друг друга. Опять же, речь в первую очередь о высоких дозировках. Высокие дозировки витамина C уменьшают усвоение витаминов B12 и В9. Поэтому стоит ограничить прием витамина C при одновременном приеме фолиевой кислоты и витамина В12, — рассказала нутрициолог.

Гусакова напомнила, что высокая дозировка витамина Е снижает усвоение витамина К, что влияет на свертываемость крови, а витамин А ухудшает усвоение витамина E. Эксперт отметила, что высокие дозы витамина B3 могут снизить уровень витамина C в организме.

Взаимодействия витаминов и минералов могут быть индивидуальными, поэтому рекомендуется консультироваться с врачом, чтобы подобрать нужные дозировки и сочетания, — подытожила Гусакова.

Диетолог ранее рассказала, что апельсины помогут поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы. Специалист подчеркнула, что витамин С укрепляет стенки сосудов, а клетчатка, которая содержится в продукте, способствует нормализации липидного обмена.