«Не багаж»: в ГД создадут рабочую группу по правилам перевозки животных Депутат Бурматов возглавит рабочую группу по перевозке животных в транспорте

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Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов сообщил NEWS.ru, что возглавит рабочую группу по совершенствованию правил перевозки животных в транспорте при комитете, которую создадут в ГД. По его словам, первое заседание пройдет в начале февраля. В рабочую группу войдут представители профильных федеральных ведомств, перевозчиков, общественных и зоозащитных организаций, экспертов и кинологов. Бурматов призвал изменить отношение транспортных сотрудников и перевозчиков к животным, чтобы они понимали, что это пассажиры, а не багаж.

В документах, конечно, питомцы будут прописаны имуществом пассажиров. И это правильно, потому что так устроено законодательство. Но относиться к ним как к мусору недопустимо. Животное на станции выбросить нельзя. Я рад, что перевозчики нас услышали. В РЖД уже запретили высаживать на станции животных, чтобы не повторить историй, как с этим котом. Дальше правила будут усовершенствоваться. Изменения будут вноситься, — сказал Бурматов.

Депутат добавил, что РЖД перевозит 100 тысяч питомцев в год только на поездах, а в электричках речь идёт о миллионах животных. По словам Бурматова, это число растет ежегодно на 20%, не говоря еще об автомобильном транспорте и самолетах.

Речь о 57% российских семей, у которых есть животные. Для них должны быть созданы нормальные условия. Мы будем этим серьезно заниматься, — подытожил Бурматов.

Проводника поезда, которая ранее высадила кота Твикса на мороз на вокзале в Кирове, временно отстранили от работы. Заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников отметил, что в настоящее время идет служебная проверка. Гендиректор Федеральной пассажирской компании Владимир Пястолов в ходе встречи в Госдуме сообщил, что данные о перевозимом животном будут отображаться в мобильном устройстве проводника.