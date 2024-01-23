Что известно о «желании» РФ вернуть Аляску, какая реакция США и Медведева

Фото: U.S. Navy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своих социальных сетях отреагировал на слова представителя Госдепа США о том, что РФ не получит назад Аляску, которая была продана в XIX веке. Почему данная тема была поднята?

Какой закон подписал Владимир Путин 18 января

Президент России Владимир Путин 18 января подписал указ о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации, бывших Российской империи и СССР за рубежом.

«Определить ФГУП „Предприятие по управлению собственностью за рубежом“ Управления делами президента РФ получателем предоставляемой из федерального бюджета субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением поиска недвижимого имущества Российской Федерации, бывшей Российской империи, бывшего СССР, надлежащим оформлением прав Российской Федерации в отношении имеющегося федерального недвижимого имущества и найденного недвижимого имущества Российской Федерации, бывшей Российской империи, бывшего СССР и юридической защитой этого имущества», — говорится в документе.

Почему в США решили, что Россия хочет вернуть Аляску

Представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки, отвечая на вопрос журналиста о возможном возврате Аляски России, заявил, что Владимир Путин ее не получит, потому что она была продана в XIX веке.

«Я думаю, что могу сказать от всех нас в правительстве США <...>: назад [Путин] ее не получит», — заявил представитель Госдепа.

Кроме того, репортер перепутал дату исторической сделки и назвал 1983 год вместо 1867 года. Журналист мог задать такой вопрос после того, как Владимир Путин 18 января подписал указ о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации, бывших Российской империи и СССР за рубежом.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

Что на это ответили Медведев и россияне

Дмитрий Медведев, комментируя слова представителя Госдепа США об Аляске, в ироничной манере заявил, что теперь «война неизбежна».

«По словам представителя Госдепа, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну вот и все. А мы-то ждали, что Аляска со дня на день станет нашей. Теперь война неизбежна», — пошутил политик в своих социальных сетях.

Россияне в Сети поддержали высказывание зампредседателя Совбеза России и посоветовали Вашингтону лучше вернуть эти территории Москве, вспоминая песню группы «Любэ» — «Не валяй дурака, Америка».

«Аляска является крупнейшим, но самым малонаселенным штатом США. Зачем он им? Как поется в песне: „Отдавай-ка землицу Алясочку. Отдавай-ка родимую взад. Отдавай-ка родимую взад!“»;

«Госдеп провоцировать пытается. Ищет к чему прицепиться. Есть ощущение, что у американцев нет инстинкта самосохранения. Они не понимают, что Россия никогда не сдастся»;

«Что мешает признать сделку по Аляске недействительной? В мире с двойными стандартами можно трактовать все что угодно в свою пользу. Предъявить претензии США по Аляске! Тема уже раскручена, и насчет шельфа вопрос отпадет автоматом», — писали пользователи Сети.

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