Медведев иронично ответил на отказ США вернуть России Аляску Медведев в шутку заявил о «неизбежности войны» после отказа США вернуть Аляску

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети Twitter (X) иронично объявил о «неизбежности войны» с США. Так он прокомментировал заявление представителя американского Госдепартамента о том, что Вашингтон никогда не вернет Москве Аляску, сделка по купле-продаже которой состоялась в XIX веке.

По словам представителя Госдепа, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну вот и все. А мы-то ждали, что Аляска со дня на день станет нашей. Теперь война неизбежна, — написал Медведев и поставил смеющийся смайл.

Ранее представитель Госдепа в ходе брифинга заявил, что президент РФ Владимир Путин не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Таким образом чиновник отреагировал на вопрос журналиста, утверждавшего, что глава России подписал указ, в котором продажа Аляски названа «незаконной».

18 января Владимир Путин подписал указ о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации, бывших Российской империи и СССР за рубежом. В указе уточняется, что также будут выделены средства на поиск этого имущества за границей и оформление на него соответствующих прав. При этом американское издание Newsweek сослалось на неких «ультранационалистических блогеров», интерпретировавших закон как основание для претензий к соседям РФ, включая США.