Путин подписал указ о защите зарубежной недвижимости России Путин подписал указ о юридической защите недвижимости России и СССР за границей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации, бывших Российской империи и СССР за рубежом, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. В указе уточняется, что также будут выделены средства на поиск этого имущества за границей и оформление на него соответствующих прав.

Определить ФГУП «Предприятие по управлению собственностью за рубежом» Управления делами президента РФ получателем предоставляемой из федерального бюджета субсидии, — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что правительство Финляндии рассматривает возможность введения полного запрета на совершение сделок с недвижимостью для граждан России. Глава Министерства обороны республики Антти Хяккенен отметил, что соответствующие ограничения могут вступить в силу уже весной 2024 года, однако окончательного решения по данному вопросу пока не принято. Министр заявил, что в настоящий момент он ищет юридические основания для введения запрета.

Эксперт по недвижимости Анатолий Пысин до этого рассказал, что на российском рынке жилья набирает популярность покупка квартир на вторичном рынке с целью заработка на перепродаже после ремонта. По его словам, в этом случае вид из окна является одним из ключевых факторов для повышения цены.