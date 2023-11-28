Риелтор рассказал, почему в квартире важен вид из окна Риелтор Пысин: квартиру с хорошим видом из окна можно дороже перепродать

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На российском рынке жилья в последние 3–5 лет набирает популярность флиппинг, или покупка квартиры на вторичном рынке с целью заработка на перепродаже после ремонта, рассказал в беседе с РИАМО эксперт по недвижимости Анатолий Пысин. По его словам, в этом случае вид из окна является одним из ключевых факторов для повышения цены.

Это тот параметр, который нельзя изменить и улучшить. Сегодня в столице повышенным спросом пользуются квартиры с видом на парки, пруды, реки. Вид на церковь или храм также в последнее время весьма ценится покупателями, — пояснил эксперт.

Он добавил, что для флиппинга годятся квартиры, ликвидные с точки зрения локации: дом должен располагаться в пешей доступности от станций метро, вокзалов, крупных деловых или торговых центров, других мест притяжения. Неинтересной для флиппинга будет недвижимость в спальных районах, а также там, где идет активное строительство жилья. Наибольшим спросом, напротив, будут пользоваться объекты, расположенные поближе к центральным районам и достопримечательностям, отметил специалист.

По словам Пысина, больше всего востребована золотая середина между маленькими студиями и многокомнатными объектами. Это, как правило, «евродвушка» площадью 35–40 кв. м, где можно организовать просторную кухню-гостиную и небольшую изолированную спальню. Кроме того, ценность имеют флиппинговые квартиры с уникальными характеристиками, например с большими террасами.

Ранее финансовый аналитик кандидат экономических наук Михаил Беляев посоветовал россиянам не торопиться покупать квартиру в ипотеку до конца 2023 года. Эксперт уточнил, что лучше дождаться снижения ключевой ставки.