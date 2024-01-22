«Путин ее не получит»: в США отказались возвращать Аляску России Госдеп: США не вернут России купленную в XIX веке Аляску

Фото: NASA Earth/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке, заявил в ходе брифинга представитель американского Госдепартамента. Таким образом он отреагировал на вопрос журналиста, утверждавшего, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором продажа Аляски названа «незаконной».

Я думаю, что могу сказать от всех нас в правительстве США <...> назад [Путин] ее не получит, — заявил представитель Госдепа.

18 января Владимир Путин подписал указ о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации, бывших Российской империи и СССР за рубежом. В указе уточняется, что также будут выделены средства на поиск этого имущества за границей и оформление на него соответствующих прав. При этом американское издание Newsweek сослалось на неких «ультранационалистических блогеров», интерпретировавших закон как основание для претензий к соседям РФ, включая США.

Историк Александр Крушельницкий РБК, комментируя указ Путина, заявлял, что государственной собственностью России может стать часть побережья Ниццы. Он напомнил, что эти земли принадлежали династии Романовых в XIX–XX веках.