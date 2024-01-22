Историк рассказал, на что может претендовать Россия за рубежом Историк Крушельницкий: под указ Путина подпадает часть побережья Ниццы

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Государственной собственностью России может стать часть побережья Ниццы, заявил историк Александр Крушельницкий РБК, комментируя указа президента России Владимира Путина о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации, бывших Российской империи и СССР. Историк напомнил, что династии Романовых в XIX-XX веках принадлежала большая часть побережья Ниццы.

Эта недвижимость заключалась не только в особняках, замках и непосредственно прилегающих к ним земельных участках. Приобретались также лесные охотничьи угодья, участки с особо красивыми панорамными видами и даже, единичный случай, но в Париже, городской сквер, — сообщил историк.

Он также напомнил, что приобретались и производственные объекты: целиком или частично — рудники, заводы, фабрики, мастерские, судоверфи. Крушельницкий отметил, что в западных банках в начале 90-х пропало «золото КПСС» - золотовалютные запасы партии, но его поиски закончились ничем.