Россиянам рассказали, выгодно ли сейчас брать ипотеку на загородный дом

На рынке загородной недвижимости сложился удачный момент для покупки дома в ипотеку, поскольку покупатели уже адаптировались к высоким ставкам и активно используют кредитные средства для приобретения объектов в экономсегменте, заявила NEWS.ru вице-президент Национальной палаты недвижимости Ольга Волкова. По ее словам, сегодня большой объем предложений, а продавцы готовы торговаться, что позволяет найти хороший объект на выгодных условиях.

Мы уже привыкли к ипотечным ставкам около 20%. Даже их небольшое снижение и следующая за этим реакция банков вызывают радость у покупателей. Прошла адаптация к высоким ставкам, многие увидели ее подвижность и стали смелее приобретать загородную недвижимость в ипотеку. Самые частые покупки — в сегменте до 10 млн рублей, когда в ипотеку покупатели добирают до 40% от стоимости объекта. Мы наблюдаем высокую активность покупателей загородной недвижимости в экономсегменте. Сказывается отложенный спрос. Приходит понимание, что инфляция разгоняется и взять небольшую ипотеку даже под 18–19% выгодно. Сегодня — удачный момент для покупки. На рынке большой объем предложений, продавцы торгуются, и можно найти хороший объект на выгодных условиях, — пояснила Волкова.

Ранее сообщалось, что спрос на вторичное жилье в России в первом полугодии 2026 года вырос на 21%, за январь — июнь было продано 699,8 тыс. квартир. По оценке «Циана», рост оказался еще более значительным: за шесть месяцев в стране было оформлено 655 тыс. договоров купли-продажи квартир, что на 32% превышает показатель годичной давности.