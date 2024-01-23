Погода в Москве и Питере сегодня, 23 января: что завтра, когда потеплеет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сегодня российская столица окажется под влиянием теплого атмосферного фронта, который принесет в город снег и метели, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Какая погода прогнозируется в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Санкт-Петербурге 23 и 24 января?

Погода в Москве и Подмосковье 23 и 24 января

По словам Леуса, сегодня в Москве ожидается снегопад, порывистый ветер и гололедица на дорогах.

«Температура воздуха — от минус 1 до минус 3 градусов, по Московской области — от 0 до минус 5 градусов. Ветер южный, 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 748 мм рт. ст., что около нормы. В среду небольшой мокрый снег с дождем, от 0 до плюс 2 градусов», — написал метеоролог в своем Telegram-канале.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в эфире «СоловьевLive» рассказал, что сегодня российскую столицу вновь накроет снегопад.

«В столичном регионе погоду определяет североатлантический циклон из-за чего холод продолжит отступать. В Волоколамске уже начался снег, который в течение дня накроет и Москву. Сейчас в столице температура воздуха — около минус 5 градусов, в Подмосковье — от минус 6 до минус 11 градусов. Пасмурно, пока без осадков. Время от времени будет идти снег, будет слабая метель. Порывы ветра до 13 м/с», — сообщил он.

По данным центра «Фобос», в Москве 24 января в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ночью и днем — от минус 1 до плюс 1 градуса. Ветер юго-западный, умеренный.

В Подмосковье 24 января прогнозируется переменная облачность, небольшой снег, возможен туман. Ночью — от минус 1 до минус 3 градусов. Днем — от минус 1 до плюс 1 градуса. Ветер юго-западный, сильный, порывы до 13 м/с.

Погода в Санкт-Петербурге 23 и 24 января

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал в своем Telegram-канале, что сегодня, 23 января, температура воздуха в городе может подняться до отметки плюс 4 градуса из-за циклона, который принес оттепель в регион.

«С осадками тоже все понятно, на востоке еще мокрый снег, на западе области небольшие и моросящие осадки, но уже преимущественно в жидкой фазе. Ветер еще свежий, 8–13 м/с, но продолжает ослабевать. А вот направление ветра остается южным, отклоняясь немного к юго-западу», — написал Колесов.

Также он отметил, что сейчас в Петербурге около 2 градусов тепла и температура воздуха в течение дня может подняться до отметки плюс 4 градуса.

«Сейчас в Санкт-Петербурге плюс 2 градуса, часов шесть еще температура будет повышаться, 3 градуса точно преодолеет и может подобраться к 4 градусам тепла. Как всегда, напишу, что можем „замахнуться“ на экстремум, но утверждать, сегодня не берусь. Давайте подождем еще несколько часов, и после обеда все будет ясно», — резюмировал синоптик.

По данным «Фобоса», 24 января в Северной столице на фоне пониженного давления будет переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ночью и днем — от плюс 1 до плюс 3 градусов. Ветер юго-западный, умеренный.

В Ленинградской области 24 января в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ночью и днем — от минус 1 до плюс 1 градуса. Ветер юго-западный, умеренный.

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