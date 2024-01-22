Самолеты кружат в небе над Пулково и не могут сесть В Пулково сообщили о летающих над городом самолетах из-за погодных условий

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несколько самолетов летают над Ленинградской областью и не могут сесть в Пулково, передает 78.ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Пулково временно не принимает и не выпускает рейсы из-за сложных метеоусловий.

В Санкт-Петербурге до 6 утра прогнозируются сложные погодные условия. Из-за порывов сильного бокового ветра прибытие и вылет рейсов задерживается. В расписании аэропорта Пулково возможны изменения, — сообщили в Пулково.

Сесть не могут самолеты из Махачкалы, Москвы и Калининграда, следует из данных сервиса Flightradar24. РИА Новости со ссылкой на управляющую компанию аэропорта Пулково сообщает, что девять рейсов направлены на запасные аэродромы из-за сильного бокового ветра. Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов по фактической погоде и в зависимости от собственных метеоминимумов.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании «Ямал» при подлете к Санкт-Петербургу столкнулся с птицей на высоте 500 метров. Следы попадания птицы были обнаружены в аэропорту Пулково при послеполетном осмотре корпуса в верхней части фюзеляжа в районе кабины пилотов.