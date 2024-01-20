Птица врезалась в кабину пилотов самолета на высоте полкилометра Aviaincident: над Петербургом в самолет авиакомпании «Ямал» врезалась птица

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Пассажирский самолет авиакомпании «Ямал» при подлете к Санкт-Петербургу столкнулся с птицей на высоте 500 метров, пишет Telegram-канал Aviaincident. Следы попадания птицы были обнаружены в аэропорту Пулково при послеполетном осмотре корпуса в верхней части фюзеляжа в районе кабины пилотов.

Инцидент произошел 17 января. Экипажу удалось благополучно посадить борт. Повреждений обнаружено не было.

Другое происшествие произошло в декабре с самолетом в аэропорту Челябинска, где он уперся в сугроб. Пассажиры борта из Москвы просидели в салоне полтора часа. По словам очевидцев, борт не мог выехать на стоянку, решить проблему пытались мужчины с лопатами.

Накануне пассажирский самолет авиакомпании «ЮТэйр», следовавший из Сургута в Москву, совершил экстренную посадку в Перми. Поводом стало неадекватное поведение одного из пассажиров, который, предположительно, принял наркотики. Он начал плеваться в окружающих. Его удалось усмирить и привязать к сиденью, а в Перми его передали правоохранителям. Полицейские нашли у пассажира пакет с белым порошком. Мужчину задержали и отправили в наркодиспансер на освидетельствование.

Ранее в аэропорту Мюнхена бизнес-джет опрокинулся на заднюю часть фюзеляжа. Причиной аварии стал налипший снег.