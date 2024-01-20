Москва пережила рекордный снегопад? Погода 20 января, оттепель, морозы

Фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Мощнейший снегопад накрыл Москву 18 и19 января, и в столице России образовались рекордные сугробы. Сколько снега выпало в Москве, как москвичи пережили катаклизм, где еще прошли снежные бури и какая погода ждет столицу на новой неделе?

Сколько снега выпало в Москве

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в минувшую пятницу Москва обновила снежный максимум этой зимы. Но суточного рекорда по количеству осадков не случилось.

«[На метеостанции ВДНХ] за день четверга в осадкомеры попало 6 мм осадков, что меньше прежнего достижения этого дня, составляющего 10 мм. Однако ночь на пятницу принесла в столицу еще 4 мм осадков», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

При этом толщина снежного покрова на ВДНХ достигла 42 см — в полтора раза больше климатической нормы для 19 января. На некоторых метеостанциях снега скопилось даже больше — 48 см в Тушино и 49 см в подмосковной Коломне, где за сутки накопилось 12 см снега. Предыдущий рекорд это зимы на ВДНХ составил 39 см и произошел 16 декабря.

Как отмечает синоптик Евгений Тишковец, в Москве всего за сутки выпало 25% от месячной нормы осадков. Однако в Подмосковье выпало еще больше — 40%, с максимальными осадками в Серпухове, Кашире и Коломне.

Фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Как Москва пережила рекордный снегопад

«Интерфакс» сообщил, что уже 18 января пробки в Москве достигли уровня в 9 баллов. Дептранс столицы подчеркивал, что обстановка на дорогах оставалось штатной, но призывал автомобилистов пересаживаться на общественный транспорт — автобусы и такси по выделенным полосам двигались гораздо быстрее, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков в пятницу сообщил, что на уборку улиц столицы после снегопада было выведено более 150 тыс. человек и 14 тыс. единиц техники.

За время снегопада в Москве произошел ряд резонансных ДТП. Дептранс сообщил о пяти пострадавших в результате наезда «Нивы» на остановку с людьми в Марьино и аварии с участием нескольких автомобилей на МКАД. Кроме того, в ДТП на Ленинградском шоссе получил повреждения контейнер с ядовитой фторводородной кислотой. Роспотребнадзор не зафиксировал утечки.

Какая погода будет в Москве на новой неделе

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил NEWS.ru, что на выходных в Москве ожидается ясная погода с минимальными осадками. При этом температура будет на 4-5 градусов ниже климатической нормы. По данным Foreca, в субботу ожидается —9... —6 градусов, а в воскресенье от —16 до —10 градусов.

В дальнейшем температура воздуха начнет расти и к среде поднимется до +1 градуса. Оттепель принесет новые, уже не столь экстремальные снегопады, и продержится до пятницы. В дальнейшем температура начнет снижаться и установится около климатической нормы.

Фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Где еще прошли рекордные снегопады

Рекордные снегопады, пришедшие в Москву, не обошли другие регионы в Центральной России.

«Самые сильные осадки прошли в Курской (Рыльск — 19 мм), Калужской (Калуга — 20 мм), Нижегородской (Выкса — 20 мм), Брянской (Брянск — 21 мм), Рязанской (Елатьма — 28 мм) областях. Больше всего попало в осадкомер Тулы — 29 мм, а это 67% от всей нормы осадков января. Мало того, в Туле побит суточный рекорд осадков всего января, который держался с 2007 года (19 мм)», — рассказал Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Сильный снегопад прошел и в Санкт-Петербурге. Как сообщил синоптик Александр Колесов, высота снежного покрова составила 45 см, перекрыв показатели и 2010, и 2019 года, и немного не добравшись до 2011-го. На выходных в северной столице установилась солнечная и очень холодная погода — до —20 градусов в центре города.

Рекордный снегопад также был зафиксирован в Нижнем Новгороде: Евгений Тишковец сообщил, что такие обильные осадки на Крещение в последний раз были 142 года назад. Мощнейшие «снежные апокалипсисы» также были зафиксированы в Калуге и Казани, где из-за снежных заносов возникли временные сложности в работе аэропорта.

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