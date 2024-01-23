Какие льготы положены многодетным семьям в РФ, кто получает такой статус

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент России Владимир Путин подписал указ, который на федеральном уровне закрепляет статус многодетных семей и определяет меры поддержки для них. Что об этом известно, какие последние новости?

Что говорится в документе, который подписал Путин

В тексте указа отмечается, что многодетной семьей в России является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно. Единый образец удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, будет установлен правительством.

Согласно документу, многодетным семьям будут предоставлять социальную поддержку до достижения старшим ребенком возраста 18 или 23 лет при условии его очного обучения в образовательной организации.

Согласно указу, многодетным семьям гарантируется предоставление государственных пособий и выплат в связи с рождением и воспитанием детей, поддержка в сфере трудовых отношений, право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок на территории всей страны.

Какой пункт в указе Путина предложили расширить в Госдуме

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с NEWS.ru подчеркнула, что, подписанный Владимиром Путиным документ стоит расширить в вопросе гарантии мер социальной поддержки многодетных семей.

«Я считаю нужным и правильным развить пункт 3 этого указа, где говорится о том, что государством гарантируются меры социальной поддержки. Но эти меры гарантируются только до исполнения старшему ребенку возраста 18 лет, а дальше уже эти гарантии государство не обеспечивает. Многодетная семья должна иметь не только бессрочный статус, но и бессрочные меры поддержки», — отметила она.

Останина обратила внимание, что необходимы расширения гарантий материальной поддержки для многодетных семей.

«Государственные пособия выплачиваются и сейчас, вот если бы многодетным семьям убрали критерий „один прожиточный минимум“ при выплате единого пособия, это было бы правильно. А у нас сейчас даже многодетные семьи в случае, если доход выше на два рубля на одного ребенка, они тоже не получают единое пособие. Для меня это поле деятельности», — заявила парламентарий.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Нина Останина

Какие льготы положены многодетным семьям в 2024 году

Для того, чтобы оформить льготы, которые положены многодетным семья, сначала надо оформить удостоверение. Подать заявление для его выдачи можно в МФЦ, на госуслугах или же через местные органы социальной защиты.

В России действует льгота на налоговый вычет. При официальном трудоустройстве с зарплаты государство забирает 13% подоходного налога. Родители (опекуны) в многодетной семье имеют право оставить себе эти 13% в полном объеме или частично.

Также существует льгота на транспортный налог. Родители имеют право его не платить, но в каждом субъекте РФ установлены свои положения. Например, от налога освобождается только один автомобиль.

На федеральном уровне школьникам из многодетных семей гарантируют бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте. Существуют некоторые льготы на авиабилеты до 50% для членов многодетной семьи.

Также существует льгота на земельный налог, которая уменьшает сумму выплаты на кадастровую стоимость 600 м², что равно 6 соткам. Если участок размером 10 соток, то платить придется только за 4 сотки.

Также на федеральном уровне предполагается Субсидия на погашение ипотеки — до 450 000 рублей.

Читайте также:

Гибель кота Твикса: последние новости 23 января, как наказали проводника

Погода в Москве и Питере сегодня, 23 января: что завтра, когда потеплеет

Что известно о «желании» РФ вернуть Аляску, какая реакция США и Медведева