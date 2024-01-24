Что известно о падении самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ил-76

В Белгородской области потерпел крушение военный самолет Ил-76, на борту были 63 человека, все они погибли, передает Telegram-канал «112». Минобороны РФ пока это не комментировало. Что известно об инциденте 24 января?

Падение самолета в Белгородской области 24 января

Около 11:50 по московскому времени местные СМИ сообщили, что в Белгородской области упал военный самолет Ил-76.

«Оперативные службы проверяют информацию о падении военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Предварительно, самолет мог потерпеть крушение в районе хутора Кривого», — написал канал Baza.

Через некоторое время губернатор Белгородской области сообщил о чрезвычайном происшествии в Корочанском районе.

«Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже», — написал глава региона.

Mash передает, что за некоторое время до ЧП в регионе была объявлена ракетная опасность.

Военно-транспортный самолет упал в Корочанском районе Белгородской области, подтвердил RT источник в экстренных службах.

«Судя по видео, военно-транспортный самолет Ил-76 перед падением горел, виден огонь в районе правого двигателя. Видео выкладывать не буду, у украинцев оно уже во всех пабликах, какая-то тупая снимала, визжала, а затем начала скидывать всем подряд, в том числе наверняка родне из Харькова», — возмутился автор Telegram-канала «Старше Эдды».

По информации «112», на борту разбившегося Ил-76 под Белгородом, возможно, было 63 человека, все они погибли.

Официального подтверждения этому не было.

Что за самолет Ил-76

Ил-76 предназначен для транспортировки техники и грузов различного назначения. В зависимости от модификации он способен доставлять грузы массой 28–60 т на расстояние 3600–4200 км с крейсерской скоростью 770–800 км/ч.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ил-76

Все кабины Ил-76 герметизированы, что дает возможность перевозить 145 (в двухпалубном варианте — 225) солдат с личным оружием или обеспечить выброс 126 человек десанта. Самолет может транспортировать всю номенклатуру боевой техники воздушно-десантных дивизий. Один Ил-76 может десантировать парашютным способом на десантных платформах до трех единиц техники (БМД-1, БМД-2, БТР-Д или ГАЗ-66), допустимо с сопровождающим десантом до 21 человека.

Самолет способен брать на борт до 109 000 литров топлива и преодолевать расстояние до 6700 км со средним расходом топлива 9 т/час, перегоночная дальность — до 10 500 км.

Ил-76 позволяет доставить грузы в труднодоступные места, в том числе на дрейфующие научные станции в Северном Ледовитом океане, используя различные способы их парашютного десантирования.

Ориентировочная стоимость самолета — $27 млн.

Читайте также:

Появилось видео момента падения военного самолета Ил-76 под Белгородом

Почему не работают WhatsApp и Telegram 24 января, где фиксируются сбои

Последние новости с фронтов СВО 24 января: где наступают и отступают ВС РФ