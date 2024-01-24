Почему не работают WhatsApp и Telegram 24 января, где фиксируются сбои

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовые сбои в работе WhatsApp и Telegram были зафиксированы сегодня, 24 января, сообщает сервис «Сбой.рф». Что произошло, где чаще всего жалуются на проблемы с мессенджерами?

Что известно о сбое в работе Telegram

На территории России фиксируются сбои в работе мессенджера Telegram, за сутки об ошибках сообщили более восьми тысяч пользователей, следует из данных, опубликованных на портале «Сбой.рф».

Часть пользователей жалуются на проблемы в подключении к приложению, в то время как другие столкнулись с проблемой загрузки чатов и с функцией видеосообщений.

Наибольшее количество сбоев в работе мессенджеров зафиксировано в Новосибирской области — 38%, Хабаровском крае — 17%, Москве — 10% и Санкт-Петербурге — 7%.

Что известно о сбое в работе WhatsApp и Viber

Российские пользователи WhatsApp стали массово жаловаться на проблемы в работе мессенджера сразу же во многих регионах страны, сообщает портал «Сбой.рф». Наибольшее количество жалоб зафиксировано в Новосибирской области — 26%, Хабаровском крае — 24%, Москве — 10%, Приморском крае — 9%. Также сообщения о проблемах в работе фиксируются в Санкт-Петербурге, Амурской области, Якутии, Камчатском крае, Иркутской области.

У Viber наибольшее количество сбоев зафиксировано в Хабаровском крае — 27%, Новосибирской области — 26%, Приморском крае — 8%, Москве — 7%.

Пользователи в комментариях на сервисе «Сбой.рф» отмечают, что приложение работает только при включенном VPN. На данный момент общее количество жалоб на работу WhatsApp составляет более девяти тысяч.

«Омская область. WhatsApp и Telegram не работают с вечера 23 января до сих пор, 24.01.2024, время — 11:00, местное время. Помогает только VPN»;

«Я тоже через ВПН только сижу, жена через вайфай сидит норм. Это Хакасия»;

«Приморье. Не работают WhatsApp и Telegram. Можно нормально пользоваться только с VPN», — пишут пользователи Сети.

Фото: Global Look Press

В чем может быть причина массового сбоя

По словам заместителя министра цифрового развития Республики Саха Андрея Суслова, сбои в работе мессенджеров связаны с профилактикой, которую проводит Роскомнадзор.

«На данный момент все линии связи и сотовые операторы работают в штатном режиме. В работе мессенджеров был технический сбой, ведутся профилактические работы, согласованные с Роскомнадзором», — сообщил он в беседе с изданием «Улус.Медиа».

Когда ранее фиксировались сбои в работе мессенджеров

17 января пользователи по всей России столкнулись с перебоями в работе мессенджера WhatsApp, свидетельствовали данные сайта «Сбой.рф».

Основная часть жалоб на работу приложения поступала из Башкирии (53%). Также с проблемой столкнулись пользователи в Татарстане (15%) и Москве (14%). Жалобы на работу мессенджера поступали также из Самарской, Нижегородской областей и Санкт-Петербурга.

Проблемы с WhatsApp начались после несанкционированных акций в башкирском городе Баймаке. Тогда люди вышли протестовать к зданию суда, где выносили приговор активисту Фаилю Алчинову (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), приговоренному к четырем годам колонии за экстремизм.

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