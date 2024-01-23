Что за блогер Гаджи Гаджиев, который устраивает опасные заезды по Москве

Фото: t.me/Gadji_Gadjiev

Гаджи Гаджиев

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении блогера Гаджи Гаджиева, который грубо нарушал ПДД, подвергая жизнь людей опасности и снимая все происходящее на видео. Что об этом известно, какое наказание грозит мужчине?

«Гаджи Гаджиев со своей командой гоняет по центру столицы со скоростью в два раза выше разрешенной, эти же неадекваты устраивают дорожные „шашки“ прямо в центре города. Недоблогеры, упиваясь своей безнаказанностью, живут под лозунгом „Разогнаться не страшно, страшно остановиться“. Не имея ни ума, ни стыда, они выкладывают в Сеть ролики с творимым беспределом. Делается это все, конечно же, ради хайпа. Не реагируют на замечания правоохранителей, а свои выходки оправдывают тем, что якобы хотели побаловаться. Заигрывая с законом, они треплют нервы полицейским, когда „наваливают боком“ у них на глазах, и обычным жителям столицы, когда подрезают их на скорости под 200 км/ч. Тем более что банда не озадачена тем, чтобы поменять резину на зимнюю. Они не думают о том, что своими отмороженными действиями подвергают опасности жизнь других, в том числе детей и стариков», — возмутились авторы Telegram-канала Readovka.

Что рассказали в столичной ГИБДД

Начальник УИиОС ГУ МВД России по столице Владимир Васенин заявил, что ведомство проводит проверку по факту действий блогера Гаджиева, который устраивал гонки по улицам Москвы.

«По факту грубого нарушения требований правил дорожного движения, в том числе подвергающих опасности жизнь и здоровье остальных участников дорожного движения, сотрудниками московской Госавтоинспекции проводится проверка», — рассказал он.

По результатам проверки действиям Гаджиева будет дана правовая оценка с последующим принятием мер административного воздействия, подчеркнул Васенин.

Как отреагировали в СК РФ по Москве на действия Гаджиева

ГСУ СК России по городу Москве было возбуждено уголовное дело по факту совершения действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств, говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что из социальных сетей была получена информация о том, что в Сети опубликована видеозапись, где группа лиц агрессивно передвигается на автомобиле по улицам Москвы и нарушает ПДД.

«По данному факту Дорогомиловским межрайонным следственным отделом Следственного управления по Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств)», — сообщает пресс-служба столичного СК.

В СК РФ по Москве подчеркнули, что в настоящее время следователями столичного СК проводится комплекс следственных действий, направленных на установление лиц, причастных к совершению указанного преступления.

Когда Гаджиева задержали в первый раз

26 октября 2023 года в Дагестане Гаджиев был задержан сотрудниками правоохранительных органов за опасный дрифт и нарушение правил дорожного движения.

«Популярный автоблогер, ранее уже лишенный прав на управление автомобилем, продолжил, по его словам, ради развлечения аудитории нарушать правила и законы, рискуя и своей безопасностью, и безопасностью других», — сообщали тогда в региональной пресс-службе ведомства.

Отмечалось, что на Гаджиева составили сразу несколько административных протоколов: о выезде на встречную полосу, о неуплате штрафов, об управлении незарегистрированным автомобилем, а также протоколы о вождении без прав и нарушении ПДД.

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