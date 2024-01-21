Автомобиль наехал на остановку с человеком в Москве Автомобиль сбил человека на остановке и врезался в осветительную мачту в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Автомобиль врезался в мачту городского освещения на Перовском шоссе в Москве, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы. Там отметили, что при этом машина сбила стоящего на остановке человека. Информация о пострадавших уточняется.

Автомобиль въехал в мачту городского освещения, совершив наезд на человека, находившегося на остановке городского транспорта, — отметили в ведомстве.

Ранее водитель «Нивы» протаранил остановку в Москве, пострадали пять человек, которые ждали автобуса. Все они были госпитализированы. 22-летний мужчина, который был за рулем потерявшего управление авто, признался, что очень переживает из-за случившегося.

Также были опубликованы кадры с места происшествия. На фотографии видно, что автомобиль получил небольшие повреждения. В частности, он лишился левой фары.

До этого массовая авария произошла на Ленинградском шоссе в Москве. В результате происшествия перевернулся грузовик, перевозивший соляную кислоту. Контейнер перевернулся, что привело к утечке. Специалисты провели анализ ситуации и установили, что вредные вещества в воздухе не превышают допустимых значений.

Кроме того, сообщалось о массовом ДТП при въезде на дамбу возле порта Бронка в Санкт-Петербурге. Столкнулись по меньшей мере семь автомобилей, один человек погиб. По словам очевидцев, в результате аварии один из легковых автомобилей почти наполовину залетел под грузовик.