Россияне пожаловались на сбои в работе WhatsApp

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пользователи по всей России столкнулись с перебоями в работе мессенджера WhatsApp, свидетельствуют данные сайта «Сбой.рф», который отслеживает подобные инциденты на популярных интернет-ресурсах. По состоянию на 08:59 мск зафиксировано почти 1,3 тысячи жалоб.

Основная часть из них поступает из Башкирии (53%). Также с проблемой столкнулись пользователи в Татарстане (15%) и Москве (14%). Жалобы на работу мессенджера поступали также из Самарской, Нижегородской областей, Санкт-Петербурга, Оренбургской области и Удмуртии.

Накануне произошел массовый сбой в работе социальной сети «ВКонтакте». С ним столкнулись пользователи России и ряда других стран. Они не могли получить доступ к сайту как с мобильных устройств, так и с персональных компьютеров.

Ранее сообщалось, что в Томской области с 1 декабря учителям официально запретили использовать для рабочих целей иностранный мессенджер WhatsApp. Заместитель начальника департамента образования городской администрации Олег Белозеров заявил, что если педагоги продолжат использовать его, то в отношении них будут применяться меры как к нарушителям трудовой дисциплины. Рекомендуется использовать платформы «ВКонтакте» и «Сферум».