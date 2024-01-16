Россияне лишились доступа к соцсети «ВКонтакте» Пользователи «ВКонтакте» заявили о сбое в работе соцсети

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» из России и ряда других стран мира заявили о потере доступа к сайту. По данным сервиса Downdetector, с проблемами в работе соцсети столкнулись жители Москвы, Самары, Ростова-на-Дону, Белгорода, Челябинска и ряда других городов. При этом отмечается, что пользователи не могут получить доступ к сайту как с мобильных устройств, так и с персональных компьютеров.

Проблемы в работе портала начали выявляться примерно в 11:00 по московскому времени. Пользователи отмечают, что в мобильном приложении «ВКонтакте» идет бесконечная загрузка, а в браузерной версии сайта нельзя получить доступ к отдельным разделам, например к сообществам или музыке.

В комментарии NEWS.ru представители «ВКонтакте» подтвердили факт сбоя в работе социальной сети. По их словам, пользователи в некоторых регионах могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов, но специалисты уже работают над устранением сбоя. В 12:02 стало известно об устранении сбоя.

ВКонтакте работает в обычном режиме. Все сервисы соцсети доступны пользователям в полном объёме, — заявили в пресс-службе «ВКонтакте».

Предыдущий крупный сбой в работе соцсети произошел в конце ноября 2023 года. Пользователи жаловались, что сайт «ВКонтакте» перестал открываться, а мобильные приложения и связанные с ним сервисы не работают.