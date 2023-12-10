Учителям российского региона запретили пользоваться WhatsApp В Томской области учителям запретили переписываться в WhatsApp

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В Томской области с 1 декабря учителям официально запретили использовать для рабочих целей WhatsApp, передает «КП». Заместитель начальника департамента образования городской администрации Олег Белозеров заявил, что если педагоги продолжат использовать иностранный мессенджер, то в отношении них будут применяться меры как к нарушителям трудовой дисциплины. Рекомендуется использовать платформы «ВКонтакте» и «Сферум».

На самом деле за продолжение использования привычных мессенджеров в рабочих целях отдельного наказания не предусмотрено. Все будет решаться в рамках трудового законодательства, рассматриваться просто как неисполнение локального акта учреждения. То есть здесь идет речь о трудовой дисциплине, — заявил Белозеров.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге школьным преподавателям запретили общаться с родителями учеников в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Такие уведомления получили в классных чатах родители школьников. Отмечается, что эти меры были приняты для перехода на отечественные платформы «ВКонтакте» и «Сферум».

1 октября учителям в Дагестане запретили пользоваться мессенджером WhatsApp. Им порекомендовали перейти на отечественные аналоги, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки республики.