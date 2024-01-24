Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователи мессенджера Telegram сообщили о сбое в работе приложения. За последние сутки о некорректной работе Telegram рассказали 7275 пользователей, такие данные публикует мониторинговый сайт «Сбой.рф». Наибольшее число жалоб на сбой поступило из Новосибирской области (36%), после идет Хабаровский край (19%) и Москва (10%). Также о неполадках сообщают юзеры из Санкт-Петербурга (8%), Приморского края (5%) и Башкирии (3%).

На основе обращений и отчетов посетителей, сегодня 24 января 2024 наблюдаются проблемы и сбой в работе у Telegram, — говорится на сайте.

Часть пользователей жалуются на проблемы в подключении к приложению, в то время как другие столкнулись с проблемой загрузки чатов и с функцией видеосообщений. Некоторые отмечают необходимость подключения сервиса VPN для работы с сервисом.

Ранее пользователи по всей России столкнулись с перебоями в работе мессенджера WhatsApp. При этом почти 60% жалоб поступили из Башкирии. Также с проблемой столкнулись пользователи в Татарстане и Москве.

Перед этим произошел массовый сбой в работе социальной сети «ВКонтакте». С ним столкнулись пользователи России и ряда других стран. Они не могли получить доступ к сайту как с мобильных устройств, так и с персональных компьютеров.