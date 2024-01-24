Последние новости с фронтов СВО 24 января: где наступают и отступают ВС РФ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Украинская армия атаковала позиции ВС РФ к западу от села Работино на Запорожском направлении, пишет WarGonzo. Что сейчас происходит на других направлениях, какая сегодня ситуация у Бахмута, Херсона, Крыма, Крынок, Вербового, Днепра, Клещеевки, Часова Яра, о чем пишут военкоры 24 января, где были удары по Украине?

Ситуация на Запорожском направлении. Обстановка у Работино, Вербового, Новопрокоповки

«На Запорожском направлении ВСУ контратаковали к западу от села Работино. До этого инициативой здесь владели ВС РФ. Впрочем, ситуация на всем протяжении ЛБС в этом районе достаточно динамичная. Российские войска пытались продвинуться со стороны Новопрокоповки, а украинские к Вербовому», — передает WarGonzo.

«Два майора» пишут, что на Запорожском фронте ВСУ практически не применяют бронетехнику во встречных боях у Вербового и Работино.

«Посылая вперед пехоту, противник контратакует и ведет маневренную оборону», — отметил источник.

Фото: МО РФ

Военкор Евгений Лисицын рассказал, что в Запорожье российская авиация наносит удары ФАБ с УМПК на Каменском направлении, а у Работино и Вербового идут встречные бои местного значения за посадки.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Ситуация на Артемовском направлении. Обстановка у Бахмута, Клещеевки, Андреевки, Часова Яра

«На Бахмутском направлении российские войска продвинулись в районе Ивановского. Атакуют Богдановку. Там ВСУ стабилизировали ситуацию. Также ВС РФ вели наступательные действия от Веселого (населенный пункт к северо-западу от Соледара) в сторону Выемки и в районе Спорного», — передает WarGonzo.

«Два майора» пишут, что северо-западнее Артемовска (Бахмута) идут бои в Богдановке, армия России также продвинулась к Георгиевке.

«На Артемовском направлении российская армия продолжает атаки на высотах северо-западнее Клещеевки и от Хромового в направлении Ивановского. Что касается Богдановки, то здесь наши войска закрепились в центральной части поселка, а ВСУ сохраняют свое присутствие лишь в западной части населенного пункта», — написал Евгений Лисицын.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Ситуация на Херсонском направлении. Обстановка у Крынок, Херсона, берегов Днепра

«На Херсонском направлении без изменений. Тяжелое положение немногочисленных сил ВСУ в Крынках вынуждает оборудовать противника лодки самодельными средствами противоледовой защиты и стараться нарастить поставки живой силы и вооружения на наш берег. Идут взаимные артиллерийские обстрелы и удары БПЛА», — пишут «Два майора».

Евгений Лисицын рассказал, что на Херсонском направлении активность артударов ВСУ заметно снизилась.

«Возможно, это признаки их снарядного голода. Воспользовавшись потеплением, ВСУ попытались провести ротацию, снабдить плацдарм в Крынках, но были встречены шквальным огнем ВС РФ», — добавил он.

Фото: МО Украины

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Ситуация на других направлениях

«На Луганском направлении российские войска продолжили атаки на Белогоровку. В Серебрянском лесном массиве южнее Дибровы и у Тернов — встречные бои. После взятия Крахмального ВС РФ ожидаемо продвинулись к Берестовому, так как контроль над участком Н-26, если и не разрушил, то серьезно осложнил логистику ВСУ в этом селе и на всем плацдарме южнее. Также ВС РФ атаковали Синьковку. ВСУ удерживают позиции», — пишет WarGonzo.

Евгений Лисицын рассказал, что на Северском направлении армия России ведет тяжелые бои у Белогоровки, ВС РФ закрепляются на юго-востоке поселка на территории мелзавода.

«На Сватовском направлении российская армия продолжают удерживать инициативу, несмотря на то что противник экстренно стянул резервы в район Берестового, Табаевки и освобожденного села Крахмального. Также фиксируется продвижение к Котляровке. Возле этих населенных пунктов идут ожесточенные артдуэли», — добавил он.

«Два майора» сообщили, что на Харьковском направлении позавчера с вечера по позициям ВСУ в н. п. Плетеневка Волчанского района российские войска открыли шквальный артиллерийский огонь, украинцы отступили с опорного пункта.

«Подразделения армии России вчера провели рейд по окопам врага, захватили трофеи и отошли на исходные позиции, не закрепляясь на пустых позициях. Фактически ВС России провели дерзкий налет на территорию Харьковской области Украины, пусть и в ближайшем приграничье. Установить факт таких действий удалось с трудом: фронт привык к стабильному положению обеих сторон. Отмечаем некоторую интенсификацию действий наших войск на направлении», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Взрывы на Украине 24 января

«Два майора» пишут, что за последние сутки ВС России нанесли массированный удар по территории Украины ракетным вооружением воздушного и наземного базирования.

«Задействовались Ту-95мс, Ту-22м3, а также Су-34 для запуска ракет. Удары в основном пришлись на Киев, Харьков, Павлоград. Сообщали о взрывах в Полтавской области», — сообщил источник.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Су-34

Военкор Евгений Лисицын рассказал, что сегодня ночью жители Харькова заявили о громких взрывах.

«Предположительно — прилеты „Искандеров“. Ждем подробностей», — написал он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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