Военный эксперт раскрыл, как ВСУ могут восполнить дефицит боеприпасов Военэксперт Живов: осколочно-фугасные боеприпасы можно компенсировать кассетными

Фото: МО Украина

Чтобы восполнить дефицит боеприпасов, ВСУ могут использовать вместо осколочно-фугасных кассетные, рассказал военный эксперт Алексей Живов. В беседе с Lenta.ru он подчеркнул, что сейчас у украинской армии нет сильного дефицита какого-либо оружия. По его словам, существует недостаток ствольной артиллерии, но ее компенсируют дроны.

Сильного дефицита в чем-либо у ВСУ нет. Боевая работа не нарушена. Постепенно заканчиваются осколочно-фугасные боеприпасы, но они продолжают обстреливать кассетными. Есть недостаток для ствольной артиллерии, но было приобретено большое количество дронов, — пояснил эксперт.

Тем не менее, у ВСУ осталось мало оперативно-тактических ракет. Некоторый запас все еще есть, но его не хватит, чтобы ежедневно наносить удары на большую глубину, уточнил Живов. Ограничен и запас современных ракет, которые передают западные страны. По словам эксперта, их вряд ли будут активно пополнять, так как они нужны только для отдельных военных диверсий.

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук ранее заявил, что у ВСУ остались только неприкосновенные запасы оружия. По его словам, этого вооружения хватит максимум на месяц, если Запад прекратит поставки на Украину.