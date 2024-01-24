Битва за Авдеевку 24 января: удалось ли ВС РФ подойти к центру города

Фото: МО РФ

В юго-восточной части Авдеевки продолжаются ожесточенные встречные бои между ВС РФ и ВСУ, пишет WarGonzo. Что сейчас происходит у Марьинки, какие последние новости сегодня были с Донецкого направления, о чем пишут военкоры 24 января?

Ситуация у Авдеевки и Марьинки 24 января 2024 года

«На Донецком фронте ВС РФ продолжают штурмовать Новомихайловку с юга и востока. На этом участке они получили подкрепление. В районе Георгиевки и Первомайского у российских войск есть небольшое продвижение. Прорыв в Авдеевку с юго-востока пока не принес ВС РФ оперативного успеха. В этом районе идут ожесточенные встречные бои. Такая же ситуация у Степного (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях) и подконтрольной ВСУ Новобахмутовки (одноименный населенный пункт восточнее — за ВС РФ)», — передает WarGonzo.

«Два майора» пишут, что тяжелые бои несколько суток подряд идут на Авдеевском направлении в районе базы отдыха «Царская охота», после взятия которой российские войска продвинулись на окраину Авдеевки.

«Враг бросает в бой пехоту, стараясь отбить утраченные позиции и срезать выступ в 1,5 км вглубь своей обороны. Не прекращаются бои у Новомихайловки (между Марьинкой и Угледаром), ВС России владеют инициативой и стараются пробиться к дороге на Угледар, обходя Новомихайловку с юга. Западнее Марьинки наши войска действуют в Георгиевке», — сообщил источник.

Фото: МО Украины

Военкор Евгений Лисицын рассказал, что на Авдеевском направлении в ходе мощной атаки ВС РФ на юге Авдеевки российские бойцы ворвались в мощный укрепрайон ВСУ, созданный на базе военной части ПВО.

«Подразделения ВСУ были разгромлены: частично уничтожены, частично взяты в плен. Около 45 человек сдалось в плен российской армии. Уже и украинские источники понимают, что фронт в Авдеевке у ВСУ может продолжить сыпаться, а время для отвода украинским командованием утрачено. События для противника начинают развиваться по артемовскому сценарию. Также наши военнослужащие продвинулись в районе Каменки. Здесь удалось занять несколько траншей вдоль дороги Н-20», — добавил он.

Военкор Юрий Котенок рассказал, что сейчас происходит у Авдеевки и Марьинки.

«С учетом бодания с противником в Авдеевском укрепе продвижение с Марьинского рубежа выглядит логичным. Со стороны Марьинки идет наступление во все стороны, ежедневные штурмы по несколько волн. Задача — окружить н. п. Новомихайловка, подойти к н. п. Победа и Георгиевка. Вокруг последней противник успел сильно окопаться. Подошли к Красногоровке, разведка заходила в черту населенного пункта, но закрепиться там пока не получается. Ряд попыток продвижений из н. п. Водяное к н. п. Первомайское, Тоненькое и Северное, положительных результатов пока нет. Противник продолжает удерживать н. п. Степовое, но его попытки чахнут с каждым днем. Для ВСУ это одна из ключевых позиций, наши силы уже хорошо закрепились в посадках за железной дорогой. В самой Авдеевке — городские бои, где противник уже не может нести потери 1 к 10, сидя в обороне. В данный момент соотношение практически равное. Все гремит у АКХЗ и „Царской охоты“. Противник планомерно отходит. Какое-то странное движение, они словно все на лыжах. Неужели готовы город сдать без мясного штурма? Но пока говорить об этом рано», — отметил журналист.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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