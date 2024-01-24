FT: ВСУ вынуждены экономить снаряды на передовой

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины вынуждены экономить артиллерийские снаряды из-за их нехватки, пишет газета Financial Times. В последние несколько недель украинские силы расходуют ежедневно максимум две тысячи боеприпасов. При этом летом эта цифра была равна восьми тысячам. Российская же армия, отмечает издание, наносит все более мощные удары.

Действительно, боеприпасов не хватает, — приводит FT слова старшего офицера украинской артиллерийской бригады.

Генерал ВСУ Александр Тарнавский в конце декабря заявил, что Вооруженные силы РФ активизировали наступление по всей линии фронта. По его мнению, направлением главного удара российской армии является Авдеевка. По его оценкам, боевая обстановка на этом направлении довольно переменчива и двигается «как в положительную, так и в отрицательную сторону».

По словам полковника СБУ в отставке Олега Старикова, ситуация на восточном фронте Украины остается сложной. По его словам, российские военные продолжают оказывать давление на ВСУ, применяя бронетехнику и ударные дроны.

Перед этим командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что армия России продолжает проводить активные наступательные действия под Купянском и на Краснолиманском направлении фронта. Он добавил, что на этих направлениях сложилось тяжелое положение для ВС Украины.