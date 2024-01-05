На Украине заявили о неослабевающем давлении ВС России на позиции ВСУ Полковник СБУ Стариков: ВС России продолжают оказывать давление на ВСУ

Фото: МО Украины

Ситуация на восточном фронте Украины остается сложной, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале. По его словам, российские военные продолжают оказывать давление на ВСУ, применяя бронетехнику и ударные дроны.

Давление на наши позиции не ослабевает. <...> Ситуация на восточном фронте остается сложной. ВС России значительно увеличили применение бронетехники и ударных дронов, — заявил Стариков.

Генерал ВСУ Александр Тарнавский в конце декабря заявил, что Вооруженные силы РФ активизировали наступление по всей линии фронта. По его мнению, направлением главного удара российской армии является Авдеевка. По его оценкам, боевая обстановка на этом направлении довольно переменчива и двигается «как в положительную, так и в отрицательную сторону».

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что украинские войска могут оставить Авдеевку через два-три месяца. Главком заверил, что украинцы будут удерживать город, пока не иссякнут силы, но если их окажется недостаточно, то «сохранят людей».

Также главком ВСУ признал потерю Марьинки. По его словам, украинские войска отошли из города, после чего окопались в его окрестностях. Залужный заявил, что самого города «больше нет».