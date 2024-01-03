Ну Украине рассказали о продолжающемся наступлении ВС России Генерал ВСУ Сырский: ВС России наступают под Купянском и Артемовском

Фото: МО Украины

Армия России продолжает проводить активные наступательные действия под Купянском и на Краснолиманском направлении фронта, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в своем Telegram-канале. Он добавил, что на этих направлениях сложилось тяжелое положение для ВС Украины.

В частности, на Бахмутском направлении продолжаются напряженные бои вблизи населенного пункта Богдановка. Также противник пытается наступать в направлении населенного пункта Часов Яр. На Купянском направлении продолжаются ежедневные штурмы российских войск вблизи населенного пункта Синьковка для создания плацдарма и дальнейшего наступления на город Купянск, — сообщил Сырский.

В конце декабря он заявил, что на Купянском направлении ВС РФ проводят перегруппировку подразделений, на Краснолиманском и Артемовском — возобновили наступление, а на Северском — развивают его. Генерал отметил, что российская армия нарастила применение боевой техники и дронов-камикадзе и активно ведет артиллерийские обстрелы.

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой украинских войск «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что Вооруженные силы РФ активизировали наступление на всей линии фронта. По словам генерала, направлением главного удара российской армии является Авдеевка.