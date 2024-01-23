Путин вспомнил о своей жизни в коммуналке: что он сказал про отца и мать

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин сегодня встретился с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов. Что лидер страны рассказал на мероприятии о своих родителях и какие еще сделал заявления 23 января?

Что Путин вспомнил про свою жизнь в коммуналке

«Никогда, я хочу это подчеркнуть, никогда не видел отца пьяным. Вообще такого не было никогда... Я никогда не слышал от него ни одного бранного слова. Вообще. Ну, про маму тоже даже не говорю. Вы знаете, в мелочах появляется ответственность. Помню, как отец на лестнице, такой приставной, мы жили в коммуналке, и счетчик электрический был на площадке, помню, как он ползал и выписывал, знаете, там до копеечки все, что нужно заплатить за электроэнергию. И все вовремя делал. То есть это в шесть часов утра, вот сейчас мы сюда зашли, когда музыка гимна была, ну это музыка гимна Советского Союза. Ровно в 6 утра гимн играл, он уходил на работу. Потом, помню, как он встречался со своими товарищами боевыми, с другом, который вытаскивал его с поля боя и спас ему жизнь, подвергая свою жизнь опасности», — рассказал глава государства.

Что Путин сказал о многодетных семьях

Многодетные семьи являются опорой России, в них воспитываются качества, на которых держится вся страна, заявил российский лидер. По его словам, речь идет о традиционных ценностях, которые активно поддерживает государство.

«Многодетная семья — это опора страны. Да вообще семья, но многодетная — тем более. <...> Потому что здесь воспитываются те основные качества человека, на которых и семья держится, и страна: уважение к старшим, любовь и забота о младших, трудолюбие и все, что связано с этим организмом „семья“. Это и есть те самые традиционные ценности, о которых мы постоянно говорим и которые мы поддерживаем», — подчеркнул президент.

Какой указ о многодетных семьях сегодня подписал Путин

Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ, который закрепляет единый статус многодетной семьи.

Из документа следует, что в стране многодетной считается семья, где воспитывается трое и более детей. Этот статус устанавливается бессрочно.

Фото: kremlin.ru Президент России Владимир Путин

Меры социальной поддержки многодетным семьям осуществляются до того момента, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет или 23 года. Во втором случае необходимо, чтобы ребенок учился в образовательном учреждении по очной форме обучения.

Правительству России поручено установить единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, и вести базу данных с информацией о таких гражданах.

Какие льготы получат многодетные семьи

В указе Путина говорится, что многодетным семьям положено: предоставление государственных пособий и выплат в связи с рождением и воспитанием детей; предоставление мер поддержки в сфере трудовых отношений (к примеру, защита от увольнения, право на неполный рабочий день, налоговые вычеты на детей, отпуск в удобное время и другое); досрочное назначение женщинам страховой пенсии по старости в связи с рождением и воспитанием трех и более детей (например, при наличии трех детей — на три года раньше официально установленного пенсионного возраста); профессиональное обучение многодетных родителей и получение ими дополнительного профессионального образования в целях обеспечения их качественной занятости; право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха.

Как сказано в указе Путина, региональным властям рекомендовано обеспечивать детей из многодетных семей: бесплатным питанием в учебных заведениях (для школьников и студентов профессиональных образовательных заведений); школьной (а также спортивной) формой на весь период обучения; детей до шести лет — лекарствами по рецепту; проездом в общественном транспорте (такси является исключением).

Кроме того, рекомендованы такие меры поддержки, как: прием детей из многодетных семей в детские сады в первоочередном порядке; льгота (не менее 30% суммы) на оплату жилья и коммунальных ycлуг; содействие в улучшении жилищных условий и предоставлении земельных участков, обеспеченных необходимыми объектами инфраструктуры.

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