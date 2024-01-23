Президент России Владимир Путин сегодня встретился с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов. Что лидер страны рассказал на мероприятии о своих родителях и какие еще сделал заявления 23 января?
Что Путин вспомнил про свою жизнь в коммуналке
«Никогда, я хочу это подчеркнуть, никогда не видел отца пьяным. Вообще такого не было никогда... Я никогда не слышал от него ни одного бранного слова. Вообще. Ну, про маму тоже даже не говорю. Вы знаете, в мелочах появляется ответственность. Помню, как отец на лестнице, такой приставной, мы жили в коммуналке, и счетчик электрический был на площадке, помню, как он ползал и выписывал, знаете, там до копеечки все, что нужно заплатить за электроэнергию. И все вовремя делал. То есть это в шесть часов утра, вот сейчас мы сюда зашли, когда музыка гимна была, ну это музыка гимна Советского Союза. Ровно в 6 утра гимн играл, он уходил на работу. Потом, помню, как он встречался со своими товарищами боевыми, с другом, который вытаскивал его с поля боя и спас ему жизнь, подвергая свою жизнь опасности», — рассказал глава государства.
Что Путин сказал о многодетных семьях
Многодетные семьи являются опорой России, в них воспитываются качества, на которых держится вся страна, заявил российский лидер. По его словам, речь идет о традиционных ценностях, которые активно поддерживает государство.
«Многодетная семья — это опора страны. Да вообще семья, но многодетная — тем более. <...> Потому что здесь воспитываются те основные качества человека, на которых и семья держится, и страна: уважение к старшим, любовь и забота о младших, трудолюбие и все, что связано с этим организмом „семья“. Это и есть те самые традиционные ценности, о которых мы постоянно говорим и которые мы поддерживаем», — подчеркнул президент.
Какой указ о многодетных семьях сегодня подписал Путин
Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ, который закрепляет единый статус многодетной семьи.
Из документа следует, что в стране многодетной считается семья, где воспитывается трое и более детей. Этот статус устанавливается бессрочно.
Меры социальной поддержки многодетным семьям осуществляются до того момента, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет или 23 года. Во втором случае необходимо, чтобы ребенок учился в образовательном учреждении по очной форме обучения.
Правительству России поручено установить единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, и вести базу данных с информацией о таких гражданах.
Какие льготы получат многодетные семьи
В указе Путина говорится, что многодетным семьям положено: предоставление государственных пособий и выплат в связи с рождением и воспитанием детей; предоставление мер поддержки в сфере трудовых отношений (к примеру, защита от увольнения, право на неполный рабочий день, налоговые вычеты на детей, отпуск в удобное время и другое); досрочное назначение женщинам страховой пенсии по старости в связи с рождением и воспитанием трех и более детей (например, при наличии трех детей — на три года раньше официально установленного пенсионного возраста); профессиональное обучение многодетных родителей и получение ими дополнительного профессионального образования в целях обеспечения их качественной занятости; право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха.
Как сказано в указе Путина, региональным властям рекомендовано обеспечивать детей из многодетных семей: бесплатным питанием в учебных заведениях (для школьников и студентов профессиональных образовательных заведений); школьной (а также спортивной) формой на весь период обучения; детей до шести лет — лекарствами по рецепту; проездом в общественном транспорте (такси является исключением).
Кроме того, рекомендованы такие меры поддержки, как: прием детей из многодетных семей в детские сады в первоочередном порядке; льгота (не менее 30% суммы) на оплату жилья и коммунальных ycлуг; содействие в улучшении жилищных условий и предоставлении земельных участков, обеспеченных необходимыми объектами инфраструктуры.
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