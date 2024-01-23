«Никогда не видел отца пьяным»: Путин рассказал об атмосфере в своей семье Путин рассказал, что не видел отца пьяным и не слышал от него бранных слов

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин рассказал, что никогда не видел своего отца пьяным. Как отметил глава государства на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов, он никогда не слышал от родителей ни одного бранного слова.

Я никогда не видел отца пьяным. <...> Я никогда не слышал от него ни одного бранного слова, вообще. Про маму тоже даже не говорю. Вы знаете, в мелочах проявляется ответственность. <...> Обстановка доброжелательности, любви, доброго отношения друг к другу, поддержки — это все среда, в которой мы живем, во всяком случае я жил. Именно это воспитывает, — сказал президент.

Также на мероприятии глава государства заявил, что многодетные семьи являются опорой России, в них воспитываются качества, на которых держится вся страна. По его словам, речь идет о традиционных ценностях, которые активно поддерживает государство.

Также президент отметил необходимость продлить в России программу льготной семейной ипотеки и высказался о возможности введения льготной ипотеки на вторичное жилье. По его словам, в таком случае важно избежать злоупотреблений с выделенными на это средствами.

Путин вместе с тем согласился продлить субсидию в 450 тысяч рублей для многодетных семей, направленную на погашение ипотеки. Он назвал эту меру эффективной.