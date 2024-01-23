Путин назвал институт, на котором держится вся Россия Путин назвал многодетные семьи опорой России

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Президент РФ Владимир Путин

Многодетные семьи являются опорой России, в них воспитываются качества, на которых держится вся страна, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов. По его словам, которые приводит РИА Новости, речь идет о традиционных ценностях, которые активно поддерживает государство.

Многодетная семья — это опора страны. Да вообще семья, но многодетная — тем более. <...> Потому что здесь воспитываются те основные качества человека, на которых и семья держится, и страна: уважение к старшим, любовь и забота о младших, трудолюбие и все, что связано с этим организмом «семья». Это и есть те самые традиционные ценности, о которых мы постоянно говорим и которые мы поддерживаем, — сказал он.

Группа депутатов во главе с Дмитрием Кузнецовым из фракции «Справедливая Россия — За правду» ранее внесла в Госдуму законопроект, который закрепляет понятие «интересы ребенка». Изменения предлагается внести в статью 57 Семейного кодекса РФ.

Документ предлагает признать «наивысшими интересами ребенка» защиту его жизни и здоровья, а также сохранение детско-родительских отношений. «Важнейшими интересами ребенка» в документе называются семья, родительский авторитет и контроль над ним.