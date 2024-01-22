Депутаты предложили признать традиционные ценности интересами ребенка В ГД внесли проект о закреплении в Семейном кодексе понятия «интересы ребенка»

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Группа депутатов во главе с Дмитрием Кузнецовым из фракции «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект, который закрепляет понятие «интересы ребенка». Соответствующий документ размещен в думской базе данных. Изменения предлагается внести в статью 57 Семейного кодекса РФ.

Интересы ребенка заключаются в создании ему условий, необходимых для его жизни и благополучного развития в соответствии с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями, — отмечается в проекте закона.

Депутаты также предлагают признать «наивысшими интересами ребенка» защиту его жизни и здоровья, а также сохранение детско-родительских отношений. «Важнейшими интересами ребенка» в документе называются семья, родительский авторитет и контроль над ним.

Ранее сообщалось, что законопроекты о введении ответственности за треш-стримы планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 25 января. Документы внесла в ГД группа сенаторов и депутатов в пакете с законопроектом о запрете треш-стримов.

Изменения в Уголовный кодекс РФ предполагают считать онлайн-трансляцию совершения преступления отягчающим обстоятельством по нескольким статьям. Изменения в КоАП предполагают штрафы до 700 тысяч рублей за незаконное распространение в Сети фото- и видеоматериалов с демонстрацией жестокости, в том числе и треш-стримы.