Стало известно, когда в Госдуме возьмутся за треш-стримеров ТАСС: Госдума рассмотрит закон об ответственности за треш-стримы 25 января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроекты о введении ответственности за треш-стримы планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 25 января, пишет ТАСС со ссылкой на источник в аппарате палаты парламента. Документы внесла в ГД группа сенаторов и депутатов в пакете с законопроектом о запрете треш-стримов.

Совет Думы включил в повестку пленарного заседания 25 января законопроекты об административной и уголовной ответственности за треш-стримы, — сказал собеседник агентства.

Изменения в Уголовный кодекс РФ предполагают считать онлайн-трансляцию совершения преступления отягчающим обстоятельством по нескольким статьям. Изменения в КоАП предполагают штрафы до 700 тысяч рублей за незаконное распространение в Сети фото- и видеоматериалов с демонстрацией жестокости, в том числе и треш-стримы.

Ранее депутат Артем Метелев сообщал, что ГД планирует рассмотреть законопроект о запрете треш-стримов 23 января. Он предупреждал, что проект составлен таким образом, что у блогеров не будет «лазеек». Депутат напомнил о ситуации с блогером Сергеем Косенко, который заснял и опубликовал, как бросает в сугроб, предположительно, своего двухмесячного сына. Позднее инфлюенсер сказал, что он подкинул не ребенка, а куклу и использовал технологию дипфейк. Метелев подчеркнул, что попытки «прикинуться актерами» или прикрыться технологиями не спасут от ответственности.

До этого председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сказал, что Госдума в приоритетном порядке рассмотрит ряд законопроектов о запрете треш-стримов. Он пояснил, что в последние дни поступало особенно много обращений с просьбой разрешить ситуацию наиболее эффективным способом. В числе недавних случаев, связанных с данным явлением, Володин также упомянул Косенко.