Стало известно, когда Госдума рассмотрит закон о запрете треш-стримов Депутат Метелев: Госдума рассмотрит закон о запрете треш-стримов 23 января

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Государственная дума рассмотрит законопроект о запрете треш-стримов 23 января, сообщил в Telegram-канале депутат Артем Метелев. Он также предупредил, что проект составлен таким образом, что у блогеров не будет «лазеек».

Неважно, каким образом происходила съемка, главное — факт самой съемки и наличия в ней жестокости или противоправных деяний. Напомню, что оскорбление общественной нравственности — тоже преступление. Законопроект будет рассмотрен 23 января, — уточнил Метелев.

Депутат также напомнил о ситуации с блогером Сергеем Косенко, который заснял и опубликовал, как бросает в сугроб, предположительно, своего двухмесячного сына. Позднее инфлюенсер сказал, что он подкинул не ребенка, а куклу и использовал технологию дипфейк. Метелев подчеркнул, что попытки «прикинуться актерами» или прикрыться технологиями не спасут от ответственности.

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сказал, что Госдума в приоритетном порядке рассмотрит ряд законопроектов о запрете треш-стримов. Он пояснил, что в последние дни поступало особенно много обращений с просьбой разрешить ситуацию наиболее эффективным способом. В числе недавних случаев, связанных с данным явлением, Володин также упомянул Косенко.

Спикер Госдумы отметил, что треш-стримы предлагается отнести к информации, запрещенной к распространению. Таким образом, соцсети обяжут монтировать и удалять подобный контент. Организаторов и участников трансляций будут штрафовать на сумму до 700 тысяч рублей.