Володин назвал сроки рассмотрения проектов о запрете треш-стримов Володин: проекты о запрете треш-стримов будут рассмотрены в весеннюю сессию

Фото: Съемка Пресс-службы Госдумы РФ

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит ряд законопроектов о запрете треш-стримов, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что речь идет о весенней сессии слушаний в Думе.

Законопроекты о запрете треш-стримов рассмотрим в весеннюю сессию в приоритетном порядке. Эти меры отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счет издевательств над другими, — написал Володин.

Он пояснил, что в последние дни поступало особенно много обращений с просьбой разрешить ситуацию наиболее эффективным способом. В числе недавних случаев, связанных с данным явлением, Володин упомянул блогера, который кинул в сугроб своего двухмесячного ребенка.

Спикер Госдумы отметил, что треш-стримы предлагается отнести к информации, запрещенной к распространению. Таким образом, соцсети обяжут монтировать и удалять подобный контент. Организаторов и участников трансляций будут штрафовать на сумму до 700 тысяч рублей.

При этом сам факт ведения треш-стримов станет отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по десяти статьям УК РФ, в том числе убийство, умышленное причинение вреда здоровью, побои, истязания и другие.

Ранее прокуратура Челябинска выступила с требованием запретить вести трансляции в социальных сетях треш-блогерам Гобзавру и Людмурику. Они известны своими провокационными стримами с драками и распитием спиртного.