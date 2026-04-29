Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 16:15

Британия отозвала аккредитацию дипломата России и вызвала посла в МИД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

МИД Великобритании отозвал аккредитацию российского дипломата и вызвал посла РФ после высылки британского дипломата из России в марте текущего года. В пресс-службе британского ведомства подчеркнули, что считают первоначальный шаг российской стороны необоснованным.

Мы решительно осуждаем необоснованное решение России, принятое в прошлом месяце, о высылке еще одного британского дипломата. В связи с этим мы вызвали посла России, чтобы объявить о принятии ответных мер, а именно об отзыве аккредитации российского дипломата, — говорится в сообщении.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что британские СМИ почти сразу после появления данных о массовом голоде в рядах Вооруженных сил Украины начали публиковать заведомо ложную информацию о российских военнослужащих, ссылаясь при этом на украинскую разведку. По его словам, эта откровенная ложь выглядит «постыдно, жалко и отчаянно».

До этого спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическим связям с другими странами и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что оптимальным выходом для премьер-министра Великобритании Кира Стармера и самого Соединенного Королевства стало бы увольнение политика. Так он отреагировал на сообщения об утечке нескольких вариантов речей премьера, в которых предусматривались разные формулировки извинений в связи со скандалом вокруг Питера Мандельсона.

Европа
Великобритания
Россия
дипломаты
МИД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд Ярославля запретил ЛГБТ-движение и признал его экстремистским
Песков ответил на вопрос о возможном выходе России из ОПЕК+
США возьмутся за восстановление Чернобыльской АЭС
Деньги горят, взрываются на улицах РФ: кто за этим стоит, как уберечь детей
Азербайджан и Армения согласовали инструкции по делимитации границы
В Москве на майские праздники изменят график движения поездов МЦД-3
В карманах майора полиции оказались 10 млн рублей задержанного мошенника
Сафонов — герой Парижа: как ПСЖ обыграл «Баварию» в самом безумном матче ЛЧ
Школьную столовую закрыли на 15 суток после отравления 20 детей
Американист раскрыл, какой сигнал Карл III послал Трампу в Конгрессе США
На Украине похоронили еще живого военнопленного ВСУ
В Госдуме предупредили об эскалации на Украине после визита Карла III в США
В популярном музыкальном сервисе произошел масштабный сбой по всему миру
В Подмосковье пироман-подросток едва не сжег многоэтажку
Почему «слишком красиво» мешает спать: парадокс идеального интерьера
Песков ответил на вопрос о зарубежных гостях на Параде Победы в Москве
Песков раскрыл, предупреждали ли ОАЭ Россию о выходе из ОПЕК и ОПЕК+
Криминалист оценил шансы ИИ на раскрытие преступлений
Россияне перестали экономить и скупают дорогие туры в соседнюю страну
На Кубани призвали проверить системы оповещения из-за подъема рек
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.