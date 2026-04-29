Британия отозвала аккредитацию дипломата России и вызвала посла в МИД

МИД Великобритании отозвал аккредитацию российского дипломата и вызвал посла РФ после высылки британского дипломата из России в марте текущего года. В пресс-службе британского ведомства подчеркнули, что считают первоначальный шаг российской стороны необоснованным.

Мы решительно осуждаем необоснованное решение России, принятое в прошлом месяце, о высылке еще одного британского дипломата. В связи с этим мы вызвали посла России, чтобы объявить о принятии ответных мер, а именно об отзыве аккредитации российского дипломата, — говорится в сообщении.

