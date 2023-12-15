Треш-блогерам Гобзавру и Людмурику хотят запретить стримить в Челябинске Прокуратура потребовала запретить стримы треш-блогеров Гобзавра и Людмурика

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Треш-блогерам Гобзавру и Людмурику решили запретить проводить трансляции для подписчиков в социальных сетях, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, с таким требованием выступила прокуратура Челябинска.

Людмурик (Людмила Яшина) и ее сын Андрей (Гобзавр) известны своими провокационными трансляциями с драками и распитиями спиртного, пишет SHOT. Так, за донаты от подписчиков они не только матерятся, дерутся, ругаются, кричат и напиваются, но и целуются.

На Гобзавра и Людмурика уже поступили десятки жалоб от пользователей. Треш-стримеров, в том числе обвинили в подрыве семейных ценностей и растлении подрастающих поколений.

Заявление поступило в суд, разбирательство уже начато. Как пишет канал, если контент женщины и ее сына станет запрещенным, то в дальнейшем их могут ожидать более серьезные последствия.

Как пишет SHOT, в 2019 году в отношении Гобзавра уже проводили проверку после того, как на стриме он избил свою мать. Дело прекратили после того, как блогер публично принес извинения, а Людмурик заявила, что конфликт с сыном исчерпан.

В октябре в Санкт-Петербурге установили личности пострадавших от действий молодых людей, избивавших прохожих на улицах в прямом эфире. Были задержаны шестеро подозреваемых в возрасте от 16 до 18 лет.

В конце ноября в Москве задержали треш-блогера Хилми Форкс. Трансгендер, у которого более 400 тысяч подписчиков в запрещенной соцсети, обвиняется в изготовлении и распространении порнографии.