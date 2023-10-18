Установлены первые пострадавшие от действий треш-блогеров в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге полиция установила личности первых двух пострадавших от действий группы молодых людей, которые избивали прохожих на улицах и снимали свои преступления на видео, передает «МВД-медиа». Сейчас жертвы треш-блогеров опрошены сотрудниками полиции. Ранее были задержаны шесть подозреваемых в возрасте от 16 до 18 лет.

Сотрудники ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области установили и опросили первых двух потерпевших от противоправных действий группы молодых людей, видеозаписи которых в дальнейшем размещались в мессенджере и сети Интернет, — сообщили в УМВД.

Ранее националист Владислав Поздняков обратил внимание своих подписчиков в Telegram на деятельность 18-летнего Турала Мамедова, ведущего блог «Жизнь бродяги». В своем канале тот рассказывал про похождения своей компании, сформированной по этническому принципу. Они толпой избивали на улице и в торговых центрах людей: как несовершеннолетних, так и взрослых граждан. Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело.

Ранее в Москве задержали двух подростков, подозреваемых в нападении на сверстников. Молодые люди били сторонников субкультуры «ЧВК Редан» и других подростков, вызывали их на конфликт, используя незначительные поводы. Все это они снимали на видео и публиковали в социальных сетях.