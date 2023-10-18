В Москве задержаны подростки, нападавшие на ровесников в одежде с пауками Задержаны подростки, избивавшие в Москве представителей субкультуры «ЧВК Редан»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двоих подростков, которые избивали в Химках и в Москве сверстников с отличительными признаками, задержали, сообщает управление СКР столицы в Telegram. Молодые люди били сторонников субкультуры «ЧВК Редан» и других подростков, вызывали их на конфликт, используя незначительные поводы. Все это они снимали на видео и публиковали в социальных сетях.

В период с сентября по октябрь 2023 года на территории города Москвы и города Химки Московской области злоумышленники, действуя в составе организованной преступной группы, грубо нарушая общественный порядок и желая противопоставить себя окружающим, а также продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, из хулиганских побуждений беспричинно наносили удары руками и ногами ранее незнакомым им людям, — сообщили в следкоме.

На одном из видео запечатлено, как подростки заставили школьника снять футболку с изображением пауков — символа «ЧВК Редан». Установлены факты нападения на подростков группой школьников в ТЦ «Авиапарк» и в общеобразовательном учреждении города Химки. Всего в рамках уголовного дела о преступлениях против личности и общественной безопасности значатся четыре эпизода. Сейчас следователи устанавливают других участников преступного сообщества. Уточняется, что задержанные — уроженец Республики Таджикистан и этнический азербайджанец, являющийся уроженцем Екатеринбурга.

История с подростковыми стычками с участием последователей субкультуры «ЧВК Редан» получила огласку на федеральном уровне в начале 2023 года. Против поклонников аниме активно выступали сверстники более патриархального культурного воспитания, а также глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.