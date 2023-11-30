Известного блогера-трансгендера задержали в Москве SHOT: треш-блогера Хилми задержали в Москве за распространение порно

Фото: t.me/hilmi_forks1

Хилми Форкс

Треш-блогера Хилми Форкса задержали в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, трансгендера обвиняют в изготовлении и распространении порно. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) у него 418 тысяч подписчиков.

Правоохранители заинтересовались постами Форкса в его Telegram со «сценами полового акта», которые он публиковал год назад, 29-летний Хилми частично признал вину. Адвокат блогера рассказал, что подзащитного после беседы отпустили под подписку о невыезде, он будет дома ждать начала судебного процесса.

Ранее Хилми уже неоднократно попадал в поле зрения полиции. Так, в сентябре глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о задержании в Санкт-Петербурге Форкса. Чиновница уточнила, что ютуберу может грозить тюремной срок. Причины задержания она не назвала.

До этого летом он провел 12 суток под арестом из-за драки с одним из посетителей ресторана быстрого питания в центре Москвы. Сообщалось, что блогер ударил мужчину ногой, между оппонентами возникла перепалка. Позднее суд также постановил оштрафовать трансгендера.

В январе столичные правоохранители завели против Хилми административное дело за пропаганду ЛГБТ. После этого он покинул Россию, но вернулся, когда дело закрыли.