Кадыров и Матвеев: что депутат сказал про мусульман, почему извинялся

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/ГД РФ

Михаил Матвеев, Рамзан Кадыров

Депутат Госдумы Михаил Матвеев с помощью видеообращения извинился за слова о мусульманах после критики главы Чечни Рамзана Кадырова. Что произошло?

Что Матвеев сказал о мусульманах и мигрантах

Несколько недель назад Михаил Матвеев в беседе с журналистом Павлов Ивановым высказал свое мнение о мусульманах и миграционной политике РФ.

«В Россию приезжают огромное количество людей, которые исповедуют радикальный ислам, и которые живут где-то в каком-нибудь 16 веке по своим представлениям о том, что такое елка, что такое Новый год, как должны выглядеть женщины, какие прически должны быть у мужчин и так далее. И они начинают агрессивно навязывать нам здесь свой шариат. Правительства, многие в Средней Азии на неофициальном уровне высказывают претензии России, то, что Россия превращается в кузницу кадров радикального ислама террористической направленности. И потом из России они приезжают обратно, в Среднюю Азию, и уже там, скажем, начинают местных мусульман вводить в блуд», — заявил депутат.

По его словам, «такие люди живут в Средневековье и являются дикими дикарями»

«Я знаю, что в странах Средней Азии законодательство запрещает ношение религиозной одежды, которая закрывает лицо, есть там запрет на ношение бород определенной длины, которые по внешнему виду выдают принадлежность к ваххабитам. В России ничего этого нет. То есть Россия щедрая душа. Нам предстоит серьезнейшее столкновение в стране двух цивилизаций. Их не устраивает Россия в светском виде и их не устраивает в роли православной цивилизации. И, конечно, все это очень тревожно на самом деле, потому что мы видим, как все больше и больше отвоевывается ими наше жизненного пространства в России. Я думаю, что когда СВО закончится и вернутся с фронта полмиллиона, или больше наших ребят, то вот тогда начнутся основные такие столкновения», — добавил тогда депутат.

Как на это отреагировал Кадыров

«Самый опасный враг тот, что сидит в тылу. Он безроден, трусоват и занимается тем, что вносит раскол в ряды настоящих патриотов, пытаясь разделить их по вере или национальности. В любом случае провокационному выступлению Михаила Матвеева, депутата Госдумы РФ, распространенном в соцсетях, должны дать оценку компетентные органы. Как раз таки мы, убежденные мусульмане, проповедующие ислам, боролись с упомянутыми им фанатиками на территории Чеченской Республики и покончили с ними раз и навсегда, уничтожив еще три года назад последнюю подпольную ячейку боевиков. Мой ОТЕЦ, Герой России, первый президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыров в День Великой Победы отдал свою жизнь в борьбе с террористами, которые хотели расколоть Россию на мелкие кусочки. Вместе с ним в борьбе против террористических фанатиков отдали свои жизни тысячи и тысячи чеченских сынов», — написал глава Чечни в авторском Telegram-канале.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Рамзан Кадыров

По его словам, мусульмане живут в светском государстве, которое позволяет исповедовать ислам, строить мечети, совершать намаз.

«И мы, мусульмане, живя в таком государстве, обязаны защищать страну. Сегодня наши бойцы несут службу наравне с представителями различных конфессий и народностей в зоне СВО. Там у них единое братство, честные мысли о судьбе, трезвые взгляды на жизнь... А в тылу, видите ли, Матвеев рассуждает о том, как бы после СВО разделить их на немусульман и мусульман и от последних избавиться во избежание провокации. Лучше одного Матвеева вытурнуть, и провокаций станет гораздо меньше», — добавил Кадыров.

Извинения Матвеева

Сегодня Матвеев записал видео в ответ на возмущение Кадырова. Депутат обратил внимание, что в своей речи имел в виду именно радикалов, а не всех мусульман. Он также отметил, что уважает Кадырова.

«Мне не стыдно извиниться, потому что я имею в виду именно тех радикалов, с которыми идет борьба, с которыми президент Владимир Путин борется, Рамзан Кадыров и все нормальные люди. Мы в окопах сейчас все по одну сторону и будем поддерживать друг друга», — добавил он.

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