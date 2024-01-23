«Ахмат» — суперсила или TikTok-войска? Что полк Кадырова делает на СВО

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Военнослужащий в военном городке Ханкала перед отправкой в зону боевых действий в зону СВО

Военкоры сообщили о стычке между бойцами чеченского батальона «Восток-Ахмат» и военными Минобороны. Хотя журналисты утверждают, что такие конфликты в зоне боевых действий не редкость, произошедшее назвали «беспределом». Чем проявил себя полк «Ахмат» на Украине, почему его называют TikTok-войсками и может ли он повторить судьбу ЧВК «Вагнер» — в материале NEWS.ru.

Что известно о конфликте чеченцев и военнослужащих Минобороны

По данным российских военкоров, вспыхнувший в зоне СВО конфликт попал на видео нагрудной камеры постового ВС РФ. 22 января ролик опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. На видео постовой останавливает на блокпосту автомобиль для проверки документов. Получив боевое распоряжение, постовой уточняет, до какого числа выдан документ. В ответ чеченские бойцы из машины сообщают, что их боевое распоряжение является бессрочным.

Судя по всему, такой ответ не устроил проверяющего, заявившего, что бессрочное боевое распоряжение недействительно. Чеченские военные, не стесняясь в выражениях, требуют пропустить их машину. Постовые в ответ передергивают затвор автомата. Щелканье затворов с соответствующим словесным сопровождением на повышенных тонах звучит с обеих сторон.

«Чудом дело не дошло до стрельбы. Но это, увы, временно. Во многих подобных инцидентах стрельба уже была и огонь на поражение был с соответствующими результатами», — сообщил Котенок.

Фото: Мирослав Ротарь/РИА Новости Подразделение «Ахмат» представляет собой отдельный полк в составе бригады Северо-Кавказского округа, входящей в состав войск Национальной гвардии России

Что известно о полке «Ахмат»

Подразделение «Ахмат» представляет собой отдельный полк в составе бригады Северо-Кавказского округа, входящей в состав войск Национальной гвардии России. Командиром подразделения является Герой России генерал-майор полиции Апты Алаудинов. Командирский состав «Ахмата» в большинстве состоит из людей с большим боевым опытом. Многие из них являются соратниками главы Чечни Рамзана Кадырова.

Точного количества бойцов подразделения в открытых источниках нет, как и сведений о военной технике, находящейся в их распоряжении. Рамзан Кадыров в июне сообщал, что солдат «Ахмата» в зоне СВО «много». По его словам, с начала спецоперации в зону боевых действий было направлено 26 тысяч бойцов, из которых около 12 тысяч — добровольцы. На данный момент в зоне боевого соприкосновения дислоцируются более 7000 человек.

Как ахматовцы проявили себя в зоне СВО

Батальон «Ахмат» продемонстрировал свою эффективность в самые первые месяцы спецоперации. Особенно на направлениях, которые вошли в состав России, включая Мариуполь, Волноваху, Северодонецк и Лисичанск. Военные эксперты отмечают, что чеченские бойцы проявили высокий уровень мастерства в ходе операции по взятию под контроль аэропорта Гостомель.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что подразделения, которыми он командует, располагают достаточным количеством боеприпасов не только для обороны против ВСУ, но и для проведения наступательных операций.

Рамзан Кадыров при встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал об успехах полка. «Похвастаться даже хотели — и гуманитарным направлением, и боевым. Отряд показывает хорошие результаты: каждый день берут в плен, каждый день уничтожают технику. Никакие танки Abrams не страшны нам. Я считаю, что мы им делали рекламу», — сказал Кадыров.

Глава Чечни периодически рассказывает в своих соцсетях об успехах чеченских подразделений. Так, в минувшем декабре Кадыров опубликовал кадры работы батальона «Восток-Ахмат» в Запорожье в направлении Работино. Он отметил, что бойцы успешно выполняют все поставленные задачи, а также ведут массированные атаки на укрепления ВСУ беспилотниками в зоне специальной военной операции.

«Ребята успешно выполняют задачи командования и ведут массированные атаки на укрепление противника с помощью беспилотных летательных аппаратов. Проводимая работа позволяет развивать позиционный успех, лишая противника всякого преимущества. Так держать!» — написал Кадыров.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости Боец «Ахмата» ведет стрельбу из гаубицы Д-30 на полигоне в зоне СВО

Что говорят о бойцах военные корреспонденты

К «чеченским» батальонам нет никаких претензий, заявил NEWS.ru военный корреспондент Александр Коц, который работал вместе с ахматовцами. Он указал, что в этих подразделениях служат не только выходцы из Чечни.

«К этому подразделению у меня никаких нареканий нет, я вместе с ними работал на штурме Северодонецка, под Артемовском и на Сватовском рубеже. „Ахмат“ — это не обязательно только чеченцы. В целом, это подразделение, которое состоит из добровольцев, прошедших через Российский университет спецназа в Гудермесе. То есть это люди со всей страны, там не превалируют выходцы из Чеченской республики», — заявил Коц.

Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко считает, что со своими полицейскими функциями батальон «Ахмат» справляется нормально.

«У меня не было личного опыта общения с боевыми подразделениями „Ахмата“, чтобы комментировать степень их эффективности в боевых действиях. Я слышал заявления их публичных представителей, старших офицеров о захвате Марьинки в ДНР за несколько дней, после того как „Ахмат“ туда перебросили. Но взятие города растянулось на четыре месяца», — сказал Онуфриенко в беседе с NEWS.ru.

Почему «Ахмат» называют TikTok-войсками

Именно громкие заявления некоторых военнослужащих заставляют некоторых экспертов называть «Ахмат» TikTok-войсками.

«Некоторое шапкозакидательство с их стороны присутствует. Мы слышим громкие заявления в том числе из уст Кадырова и его подчиненных, командиров отдельных подразделений. Это черта характера, присущая жителям Кавказа, и не только военным», — высказал мнение Онуфриенко.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости Батальон «Ахмат» продемонстрировал свою эффективность в самые первые месяцы спецоперации

Российский политолог Сергей Марков рассказал NEWS.ru, что определение "TikTok-войска" бойцы «Ахмата» получили вовсе не за недостаточную храбрость.

«Они выкладывают очень много роликов, а обычный русский солдат ведет себя скромно. Он о своем подвиге не рассказывает, у него есть некая гордость перед своей совестью, Родиной и Богом. А чеченские подразделения нередко представляют свои достижения в присущем им стиле. Зачастую преувеличивают, как бы в стиле тоста. Оттуда возникает культурный диссонанс. Однако „Ахмат“ не в тылу сидит и ролики снимает, а находится на передовой в горячих точках на протяжении многих месяцев», — подчеркнул Марков.

Чем отличается «Ахмат» от «Вагнера»

ЧВК «Вагнер» и «Ахмат» схожи разве что наличием оружия, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, бойцы «Вагнера» действовали вне закона, в то время как случаев неподчинения «Ахмата» по сей день не было. Он назвал произошедший конфликт «исключительным случаем».

Политолог Марков указал на ряд схожих особенностей ЧВК «Вагнер» и «Ахмата». Однако, по его мнению, у подразделений будет разная судьба.

«Есть параллели между „Ахматом“ и ЧВК „Вагнер“. Элемент политической автономии присутствует в обоих подразделениях, хотя в „Вагнере“ больше. Это касается также особой культурной идентичности. Я не считаю, однако, что „Ахмат“ может выйти из подчинения, как это произошло с „Вагнером“. Вероятность этого выше, чем в обычных подразделениях, но все равно крайне невелика. Во-первых, „Ахмат“ подчиняется Рамзану Кадырову, который подчиняется Владимиру Путину. Во-вторых, Россия извлекла уроки из произошедшего с ЧВК „Вагнер“», — отметил Марков в беседе с NEWS.ru.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости Военные эксперты утверждают, что к «чеченским» батальонам нет никаких претензий

Почему между бойцами в зоне СВО возникают стычки

Такие стычки — абсолютная норма, заявил Александр Коц. По мнению журналиста, чеченский командир в случившемся инциденте не прав, но у него сдали нервы.

«Это не санаторно-курортная зона, а мужские коллективы — это люди с оружием, это нервы. Особенно когда люди едут с переднего края, а их постоянно начинают кошмарить „уставщиной“. Хотя это не оправдывает произошедшего. Чеченский командир батальона не прав, потому что в ситуации, когда надо разговаривать, он достает оружие и начинает угрожать. Это не дело — устраивать потасовки на блокпостах, но, повторюсь, случай не уникальный», — отметил Коц.

Экс-советник спикера Госдумы Вячеслава Володина, журналистка Анастасия Кашеварова, которая сейчас занимается помощью военнослужащим ВС РФ, сообщила, что попавший на видео конфликт чеченского подразделения и военных на блокпосту произошел летом 2023 года и давно исчерпан, а «стороны примирились и пожали друг другу руки».

Кашеварова также написала, что подобные случаи в зоне СВО не редкость, поскольку у работающей за линией фронта военной полиции «есть инструкции, а у бойцов — свои задачи, которые, несмотря ни на что, не должны вредить друг другу».

Читайте также:

Baza: стычка между бойцами «Восток-Ахмат» и военными произошла в зоне СВО

Первый вице-премьер правительства Забайкалья поедет добровольцем на СВО

Боец «Ахмата» рассказал об уничтожении солдат ВСУ при ротациях