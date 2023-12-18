Кадыров показал кадры уничтожения опорника ВСУ на Кременском направлении

Фото: Александр Река/ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале эксклюзивное видео уничтожения штурмовой группой спецназа «Ахмат» Вооруженных сил России опорного пункта ВСУ на Кременском направлении. Обнаружить противника удалось с дрона.

На кадрах видно, как украинские военнослужащие пытаются сбить БПЛА-разведчик выстрелами из автоматов. Вслед за этим на позиции приходят российские бойцы, которые штурмом захватывают опорник.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие окружают Авдеевку в Донецкой Народной Республике, развивая наступление по флангам авдеевского укрепрайона. Также поступали сообщения о боях непосредственно в городской застройке. В свою очередь ВСУ пытаются перекинуть резервы и произвести ротацию. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Между тем американское издание Business Insider уличило командование ВСУ в обмане. Ссылаясь на данные украинских военнослужащих, там отмечают, что заявления официальных лиц в Киеве о том, что их вооруженные силы закрепились на левом берегу Днепра, преувеличены. На самом же деле ситуацию, складывающуюся на этой территории, солдаты ВСУ называют «миссией для смертников».