Первый вице-премьер правительства Забайкалья поедет добровольцем на СВО Первый вице-премьер правительства Забайкалья Мирхайдаров вступит в «Ахмат»

Фото: МО РФ

Первый вице-премьер правительства Забайкальского края, руководитель администрации региона Марат Мирхайдаров отправится добровольцем в зону специальной военной операции. Он написал в своем Telegram-канале, что вступит в ряды добровольцев в батальон «Ахмат» специального назначения.

Сегодня утром я принял решение поехать на специальную военную операцию защищать нашу Отчизну. В ближайшие дни я вылетаю в Грозный и вступлю в ряды добровольцев в батальон «Ахмат» специального назначения. Дорогие друзья, берегите себя, берегите ваших близких, берегите Россию, — написал Мирхайдаров.

Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что заметный прирост добровольцев в Вооруженные силы России деморализовал Киев. По его словам, после того, как стало известно, что в российскую армию пошли служить полмиллиона человек, Украина срочно приступила к мобилизации.

11 января он заявил, что более 500 тысяч человек привлекли к службе в Вооруженных силах России в 2023 году. По словам политика, поставленные ранее президентом России Владимиром Путиным задачи по доукомплектованию были выполнены в полном объеме.

Министр обороны России Сергей Шойгу до этого заявил, что российской армии удалось выполнить главную задачу 2023 года — сорвать контрнаступление Вооруженных сил Украины. По словам главы ведомства, этому поспособствовал целый ряд различных факторов, в том числе создание эффективной системы оборонительных рубежей.