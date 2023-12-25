Кадыров опубликовал кадры работы батальона «Восток-Ахмат» в Запорожье

Фото: t.me/RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры работы батальона «Восток-Ахмат» в Запорожье в направлении Работино. Он отметил, что бойцы успешно выполняют все поставленные задачи, а также ведут массированные атаки на укрепления ВСУ беспилотниками в зоне специальной военной операции.

Ребята успешно выполняют задачи командования и ведут массированные атаки на укрепление противника с помощью беспилотных летательных аппаратов. Проводимая работа позволяет развивать позиционный успех, лишая противника всякого преимущества. Так держать! — написал Кадыров.

18 декабря глава Чечни опубликовал видео уничтожения штурмовой группой спецназа «Ахмат» ВС РФ опорного пункта ВСУ на Кременском направлении. Обнаружить противника удалось с дрона. На кадрах видно, как украинские военнослужащие пытаются сбить БПЛА-разведчик выстрелами из автоматов. Вслед за этим на позиции приходят российские бойцы, которые штурмом захватывают опорник.

Ранее Кадыров разместил видеозапись работы отряда «Шустрый» из спецназа «Ахмат». Он сообщил, что отряд вместе с военными 4-й бригады 2-го армейского корпуса радуют успехами на фронте. По словам главы Чечни, благодаря грамотной и эффективной деятельности бойцов на западе Клещеевки противник ежедневно несет потери.