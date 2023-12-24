Кадыров показал видео уничтожения опорника ВСУ у Белгородской области

Фото: t.me/RKadyrov_95

Артиллерия батальона «Запад-Ахмат» Министерства обороны России уничтожила опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи Белгородской области, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Его заметили во время аэроразведки у населенного пункта Уды Харьковской области Украины. Координаты передали артиллеристам. Расчет минометной батареи поразил цель 120 мм снарядами.

Личным составом батальона «Запад-АХМАТ» МО РФ под командованием дорогого брата, боевого офицера Исмаила Агуева, пресечена очередная попытка украинских нацистов нарушить спокойствие жителей Белгородской области, — говорится в сообщении Кадырова.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за 23 декабря ВСУ выпустили по региону как минимум 55 боеприпасов. Также несколько раз атаковали дронами. В Грайворонском округе при ударе дрона-камикадзе по мосту между поселками Совхозный и Горьковский пострадало пятеро рабочих. На момент атаки они проводили ремонтные работы. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Девять минометных снарядов прилетело в село Мокрая Орловка. Повреждения получили шесть частных домовладений. В них выбило окна, посекло фасады и заборы, в одном из них пробило крышу и стену.